İstanbul'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon

İstanbul\'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon

İstanbul'da dünyaca ünlü markalara ait hırdavat ürünlerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak satan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 milyon liralık hırdavat malzemesi ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

22.08.2024 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan hırdavat malzemelerini satan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 milyon liralık hırdavat malzemesi ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde bazı kişilerin dünyaca ünlü markalara ait hırdavat ürünlerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak sattıklarını belirledi. Şüphelilerin, ürünleri sakladıkları adresler tespit edilerek operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 Milyon lira olan 405 bin 877 adet matkap seti, elektrikli testere, lokma seti, topuz kilit seti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:33:29. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yasa Dışı Yollarla Ülkeye Sokulan Hırdavat Malzemelerine Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement