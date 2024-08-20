İstanbul'da yasadışı yollarla getirilen botoks ilaçlarına operasyon - Son Dakika
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İstanbul'da yasadışı yollarla getirilen botoks ilaçlarına operasyon

İstanbul\'da yasadışı yollarla getirilen botoks ilaçlarına operasyon

İstanbul'da yasadışı yollarla getirilen ve ilaç takip sistemi (İTS) kaydı olmayan botoks ilaçlarının satışını yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

20.08.2024 12:49
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İSTANBUL'a yasadışı yollarla getirilen ve ilaç takip sistemi (İTS) kaydı olmayan botoks ilaçlarının satışını yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı ilaç satışı yapıldığını tespit etti. Soruşturmayı yürüten ekipler, kaçak yollarla yurtdışından İstanbul'a getirilen ve İlaç Takip Sistemi (İTS) kaydı olmayan botoks ilaçlarının Anadolu Yakasında eski laborantlar tarafından satıldığını belirledi. Kadıköy'de adresleri tespit edilen 3 iş yeri ve bir eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 kişi yakalandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 bin kutu yasadışı ilaç ve tıbbi cihaz, 13 kök esrar, 1 kilo 500 gram paketlenmiş esrarla, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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