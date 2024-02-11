İstanbul\'da yaşayan iş kadını, depremden etkilenen Hatay\'da kooperatif kurdu

İstanbul'da yaşayan iş kadını Rabia Yetkin Karabulut, depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu kooperatifle kentin taş ve mozaik işleme ustalarına istihdam alanı oluşturdu.
İstanbul'da eğitim ve danışmanlık şirketi bulunan Rabia Yetkin Karabulut, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'da kalkınmaya ve manevi iyileşmeye katkı sağlamak istedi.
Geçmişte sanat yönetimi ve küratörlük eğitimi gören Karabulut, Hatay'da taş ve mozaik işlemeciliği üzerine kooperatif kurmaya karar verdi.
Depremlerden önce taş ve mozaik işlemeciliğiyle uğraşan ustalara ulaşan Karabulut, geçen yıl mart ayında Defne ilçesinde Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim Kalkınma ve İşletme Kooperatifi'ni kurarak faaliyetleri başlattı.
Karabulut'un kurduğu kooperatif bünyesinde aralarında ustaların da olduğu 150 depremzede, kentte prefabrik çarşılardaki 4 farklı atölyede taş ve mozaik çalışmalar yaparak gelir elde ediyor.
Kooperatif üyeleri 4 atölyede çalışıyor
Hatay Hayat Sürdürülebilir Gelişim Kalkınma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Rabia Yetkin Karabulut, AA muhabirine, sanatın, değerli bir iş yapmanın, bir şey üretmenin sihirli ve iyileştirici gücü olduğunu söyledi.
Atölyelerde gelen işin büyüklüğü ve özelliğine göre kimi zaman 10 kimi zaman da 100 kişinin çalıştığını anlatan Karabulut, "Büyük mimari projelerle ilgili kuvvet gerektiren çalışmalarımızı erkeklerle, çanta, takı, aksesuar, kemer gibi çalışmalarımızı da kadınlarımızla yapıyoruz. Gençlerimizle ise tablo gibi daha serbest işlerde çalışıyoruz." dedi.
Karabulut, kooperatif bünyesindeki üyelerinin yaptığı ürünlerin Türkiye'deki kurumların yanı sıra bazı mağazalara ve yurt dışındaki sosyal sorumluluk kapsamında faaliyetler yürüten derneklere gönderdiklerini aktardı.
Kooperatifle bağış kültürünün yaratabileceği toplumsal erozyonun da önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Karabulut, üretmenin sürdürülebilir iyileşmeyi desteklediğini, insanları karamsarlıktan uzaklaştırdığını ifade etti.
Karabulut, kooperatif üyesi ustalarla zamanın iyileştirici, sanatın ise hafifletici gücünü bir araya getirmeyi amaçlayarak bir proje hazırladıklarını ve bu kapsamda "İyileştiren Saatler" adlı üzerinde kentin simge yapılarının mozaik sanatıyla işlendiği " saat yaptıklarını kaydederek, depremin birinci yılına özel bu saatin Atatürk Alışveriş Merkezi'nde meydana koyulduğunu söyledi.
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