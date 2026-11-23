Sağlık Bakanlığınca yürütülen evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında, yatağa bağımlı, fiziksel veya zihinsel engeli bulunan, ileri yaş ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken hastaların muayene ve tedavileri evlerinde gerçekleştiriliyor.

Evde sağlık hizmeti alan hastaların ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürülen uygulamada diş hekimleri, hastaların adreslerini ziyaret ederek ağız ve diş muayenelerini yapıyor, ihtiyaç duyulan tedavileri planlıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 18 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oluşturulan 22 ekiple, kentin 39 ilçesinde hizmet veriliyor.

Diş hekimi, diş teknisyeni ve klinik yardımcı personelinden oluşan ekipler, evde sağlık hizmeti araçlarıyla hastaları ziyaret ederek ağız ve diş sağlığı kontrollerini gerçekleştiriyor.

Özellikle ileri yaş, kronik hastalık veya fiziksel engeller nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanan, yatağa tam ya da yarı bağımlı durumdaki kişilere yönelik hizmette, hastaların ihtiyaçları doğrultusunda diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliği, hareketli protez uygulamaları, protez bakımı ve tamiri gibi işlemler yapılabiliyor.

Klinik donanım özel araçla hastaların ayağına götürülüyor

Ev ortamında yapılması mümkün olmayan veya klinik koşulları gerektiren işlemler için diş kliniğinde bulunması gereken tıbbi donanımın yer aldığı özel araçlardan yararlanılıyor.

Sağlık ekibi, gerekli ekipmanları hastaların adreslerine ulaştırarak uygun işlemleri bu araçlarda gerçekleştirebiliyor. Böylece hastaların tedavi için sağlık kuruluşlarına nakledilme ihtiyacı azaltılırken, hasta yakınlarının da tedavi sürecindeki yükü hafifletiliyor.

Hizmet kapsamında yalnızca tedavi uygulamaları değil, ağız hijyeninin korunmasına yönelik bilgilendirme ve hasta yakınlarına ağız bakımı eğitimi de veriliyor. Özellikle yatağa bağımlı hastalarda düzenli ağız bakımının sürdürülmesinin güçleşmesi nedeniyle, hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi önem taşıyor.

10 ayda 2 bin 46 hastaya ulaşıldı

İstanbul'da 1 Ocak-31 Ekim 2026 döneminde evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında 2 bin 46 farklı hastaya ulaşıldı. Bu dönemde sağlık ekipleri tarafından toplam 5 bin 254 ev ziyareti gerçekleştirildi.

Uygulamayla hareket kabiliyeti kısıtlı, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, mevcut ağız sağlığı sorunlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor.

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 38 33 numaralı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvuruların ardından hastaların hizmet kapsamına uygunluğu değerlendiriliyor ve ihtiyaçlarına göre ziyaret ve tedavi süreci planlanıyor.

AA ekibi evde diş sağlığı hizmetini görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İstanbul'da evde ağız ve diş sağlığı hizmeti kapsamında yürütülen çalışmaları görüntüledi.

Hizmet kapsamında sağlık personeliyle birlikte Beşiktaş'a giden ekip, 81 yaşındaki hastanın evinde gerçekleştirilen diş tedavisi sürecini takip etti.

Diş hekimi tarafından yapılan muayenenin ardından hastanın protez ihtiyacı değerlendirildi. Protez tedavisi için ölçü ve prova işlemleri gerçekleştirildi.

Sağlık ekibi, hastanın ağız ve diş yapısına uygun protezin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik süreci planladı.

Hastanın protez tedavisine yönelik işlemleri evinde gerçekleştirildi.

Hastaneye ulaşamayan kişiler için kolaylık sağlıyor

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli Diş Hekimi Hande Özkan Şenen, AA muhabirine, evde ağız ve diş sağlığı hizmetinin özellikle evden çıkmakta zorlanan, kronik hastalıkları bulunan, fiziksel veya zihinsel engelleri nedeniyle hastaneye ulaşamayan kişiler için önemli bir kolaylık sağladığını, uygulamanın hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Evde sağlık hizmeti kapsamında hastaların ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarına yönelik farklı tedaviler uyguladıklarını belirten Şenen, "Enfeksiyonları varsa onları kontrol edebiliyoruz, diş çekimi yapabiliyoruz. Gerektiğinde sabit veya hareketli protezlerle ağzın rehabilitasyonunu sağlayabiliyoruz." dedi.

Şenen, hizmetten yararlanmak isteyen hastaların 444 38 33 numaralı telefonu arayarak evde sağlık birimine başvurabildiğini aktararak, başvuruların ardından hastaların ihtiyaçları doğrultusunda günlük ziyaret programı oluşturduklarını, günlük talebe bağlı olarak 6 ila 8 hastaya ulaşabildiklerini anlattı.

"Bu hizmet olmasaydı dişlerimi yaptıramazdım"

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanan 81 yaşındaki Abdullah Ataman da rahatsızlığı nedeniyle ev dışında uzun süre kalamadığını, bu nedenle evde sağlık hizmetine başvurduğunu anlattı.

Çevresindekilerin tavsiyesiyle uygulamadan haberdar olduğunu belirten Ataman, Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde böyle bir hizmet sunulduğunu daha önceden duyduğunu ifade etti.

Ataman, dişlerinden birkaçının çekildiğini ve yerine protez yapıldığını belirterek, sağlık çalışanlarının evine gelerek tedavisini gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hizmeti "Harika" olarak nitelendiren Ataman, "Bu hizmet de çok önemli. Mutlaka birçok insanın işine yaramıştır. Bu hizmet olmasaydı dişlerimi yaptıramazdım." diye konuştu.

Ataman, sağlık çalışanlarının ilgisinden memnun olduğunu ifade ederek, tedavisinin kısa süre içerisinde tamamlanmasını beklediğini kaydetti.