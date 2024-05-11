İstanbul'da Yolu Uzattığını Söyleyen Kadınları Darbeden Taksi Şoförü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Yolu Uzattığını Söyleyen Kadınları Darbeden Taksi Şoförü Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul\'da Yolu Uzattığını Söyleyen Kadınları Darbeden Taksi Şoförü Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra polis ekipleri çalışma başlattı ve taksici yakalandı. Taksiciye belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmaktan ceza kesildi ve taksisi trafikten men edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taksici, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

11.05.2024 10:59
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İstanbul'da yolu uzattığını söyleyen kadın müşterilerini darbeden taksi şoförü, para cezasıyla trafikten men edildikten sonra "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Mayıs'ta meydana gelen olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolu uzattığını söyleyen 2 kadın müşterisiyle tartışıp onları darbeden taksi şoförünün kimliği belirlendi.

Yakalanan taksici M.A, polis merkezine götürüldü.

M.A'ya "Belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak"tan 6 bin 439 lira ceza kesilirken taksisi de trafikten men edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yolu Uzattığını Söyleyen Kadınları Darbeden Taksi Şoförü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yolu Uzattığını Söyleyen Kadınları Darbeden Taksi Şoförü Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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