İstanbul'da Zehirlenme Davasında Ceza Talebi - Son Dakika
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İstanbul'da Zehirlenme Davasında Ceza Talebi

26.06.2026 11:56
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Zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında 5 sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada esas hakkında mütalaasını sunan savcı, Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölüm olayına neden olan süreçle illiyet bağı kurulabilecek herhangi bir eylemin tespit edilememesi nedeniyle beraat talep edildi.

9 Kasım 2025'te Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da zehirlenerek ölen anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal'ın ölümüne ilişkin açılan davanın bugün görülecek ikinci duruşması öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısının, duruşma arasında esas hakkında mütalaasını sunduğu öğrenildi.

5 SANIĞA 22 YIL 6'ŞAR AY CEZA TALEBİ

Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Savcı, 5 sanık için 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

1 KİŞİ İÇİN BERAAT İSTENDİ

Savcı, sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölüm olayına neden olan süreçle illiyet bağı kurulabilecek herhangi bir eylemin tespit edilemediğini belirterek beraatine karar verilmesini talep etti.

Kaynak: ANKA

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