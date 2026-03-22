İstanbul'daki Doğal Gaz Patlaması: 8 Yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Fatih'teki doğal gaz patlamasından yaralı kurtarılan 8 kişinin tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, patlamaya bağlı yaşanan bina çökmesinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."
