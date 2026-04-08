İstanbul'daki Saldırı Girişiminin Arkasında Türkiye'yi Karıştırma Planı Olduğu İddiası

08.04.2026 08:59
İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı girişiminin, İsrail'e zarar vermek yerine Türkiye'yi karıştırmayı ve suyu bulandırmayı amaçladığı iddia ediliyor. Eylemi gerçekleştirenlerin Adana'dan geldiği belirtilirken, İsrail'e gerçekten zarar vermek isteyenlerin İsrail'in bulunduğu bölgeye yönelmesi gerektiği vurgulanıyor.

Saldırının, İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarının bölge ülkelerine yaydığı ateşi Türkiye'ye de sıçratma planının bir parçası olduğu düşünülüyor. İran'ın İsrail'e karşı misilleme hakkının meşru olduğu kabul edilirken, İstanbul'daki saldırının İsrail karşıtı bir akıldan ziyade, Türkiye'yi olayların içine çekmeye yönelik bir strateji olabileceği belirtiliyor.

Geçmişte Rusya Büyükelçisi'ne yönelik saldırının Türkiye ile Rusya'yı savaşa sürüklemeyi hedeflediği hatırlatılarak, benzer şekilde İstanbul'daki saldırının da nihai amacının Türkiye'ye zarar vermek olduğu ifade ediliyor. İsrail menşeili ve İsrail'e silah veren devletlerin mallarının boykot edilmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki gerilimin Türkiye'ye sıçramasını önlemek için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İsrail, Adana, Son Dakika

