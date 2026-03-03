İstanbul'daki Kadın Cinayetleri Bolu'da Aydınlatıldı - Son Dakika
İstanbul'daki Kadın Cinayetleri Bolu'da Aydınlatıldı

İstanbul\'daki Kadın Cinayetleri Bolu\'da Aydınlatıldı
03.03.2026 08:59
JASAT, 2016'daki iki kadın cinayetini Bolu'daki kemik parçaları ve DNA ile çözdü.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2016 yılında İstanbul'da işlenen iki ayrı kadın cinayetinin, Bolu- Mengen'de bulunan kemik parçaları ve sigara izmaritinden yola çıkılarak aydınlatıldığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; Bolu ili Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024 tarihinde toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçalarına Jandarma Kriminal Başkanlığınca DNA incelemesi yapıldı."

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca; Interpol üzerinden ailelerine ulaşıldı ve maktuller ile İstanbul'da yaşayan yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda; maktullerden alınan örnekler, 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti. Yapılan detaylı araştırmalar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde, kemiklerin 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan M.M. ve M.Y isimli yabancı uyruklu iki kadına ait oldukları belirlendi.

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarının incelenmesi ile derinleştirilen soruşturmada; maktullerin F.Y. ve Y.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Mengen'de ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Faillerin, 2016 yılında işledikleri diğer 'kasten öldürme' suçundan dolayı, halen hükümlü olarak cezaevinde oldukları tespit edildi. 25 Şubat 2026 tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan bir kez daha tutuklandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu."

Kaynak: ANKA

