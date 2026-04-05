İstanbul'daki Trafik Kazasında Yaralanan Polis Seçkin Yalçın, Şehit Oldu

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildirdi.

Polis memurlarını taşıyan bir servis aracı, 30 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında kaza yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralanan polis memuru Seçkin Yalçın'ın şehit olduğunu bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, Genel Müdür Mahmut Demirtaş'ın taziye mesajına yer verildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Teşkilatımız mensuplarından İstanbul İli Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın, 30.03.2026 tarihinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."