İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da Toplam 1 Milyon 87 Bin 17 Yabancı Bulunuyor" - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da Toplam 1 Milyon 87 Bin 17 Yabancı Bulunuyor"

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da bulunan yabancıların sayısı 1 milyon 87 bin 17'ye ulaştı. Bu rakamlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını yalanlıyor.

21.06.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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(ANKARA)- İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi rakamlarına göre İstanbul'daki yabancı sayısının 1 milyon 87 bin 17 olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre İstanbul'da geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısının 530 bin 612, uluslararası koruma kapsamındaki yabancı sayısının 3 bin 252, ikamet izniyle kalan yabancıların sayısının ise 553 bin 153 olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Lütfen, gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın Düsseldorf kentinde, Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneğinin toplantısında, "2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18'i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da Toplam 1 Milyon 87 Bin 17 Yabancı Bulunuyor" - Son Dakika
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