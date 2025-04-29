İstanbul Depremi ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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İstanbul Depremi ve Koordinasyon Toplantısı

İstanbul Depremi ve Koordinasyon Toplantısı

Vali Gül, İstanbul'un deprem sonrası durumunu değerlendirip, eksikleri ve yeni önlemleri açıkladı.

29.04.2025 16:48
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İstanbul Valisi Davut Gül, "Şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik. 23 Nisan'da olan deprem İstanbul'umuzda, İstanbullu hemşerilerimizde hem korku oluşturdu hem de kurumların aslında bir kez daha kendi kurumsal kapasitelerini eksikleriyle, fazlalıklarıyla ortaya çıkardı." dedi.

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Vali Gül başkanlığında Fatih'teki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Gül, devam eden yatırım projelerinin ele alındığı ve katılımcı kurum temsilcilerinin gündemlerini kurula sunduğu toplantıda, koordinasyon gerektiren hususları dinleyerek not aldı.

Burada konuşan Gül, "Şehir olarak önemli bir sınavdan geçtik. 23 Nisan'da olan deprem İstanbul'umuzda, İstanbullu hemşerilerimizde hem korku oluşturdu hem de kurumların aslında bir kez daha kendi kurumsal kapasitelerini eksikleriyle, fazlalıklarıyla ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.

Eskiden afetler olduğunda genelde ilk zarar gören yerlerin kamu kurumları olduğunu vurgulayan Gül, İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin (İPKB) kamu kurum ve kuruluşlarını eğitim ve sağlık başta olmak üzere depreme dayanıklı hale getiren bir çalışma yöntemi olduğunu kaydetti.

Son depremde vatandaşların önemli kısmının okulları, camileri, spor salonlarını, kamu kurum ve kuruluşlarına ait mekanları toplanma ve lojistik olarak kullanabilecekleri yerler olarak seçtiklerini ifade eden Gül, "Meslek liselerimiz, Kızılayımız, belediyelerimiz, AFAD, kurumlarımızın hemen hemen tamamı bu anlamda vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Toplamda 117 bin kişi görev aldı. Bunu İstanbul'un şimdiye kadar yaptığı en büyük tatbikat olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

İPKB'nin İstanbul'da 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 1500 okulun tamamına deprem dayanıklılık testi yaptığını, bunlardan sağlam olduğuna karar verilen 80'i dışındaki tüm okulların ya güçlendirildiğini ya da yeniden yapıldığını aktaran Vali Gül, şunları söyledi:

"Mahallemizde hemşehrilerimizin okullarımızı tercih etmesinin sebebi, kendi gözüyle görmesi, buna şahitlik etmesi, yavrularımızı gönderdiğimiz okulların kendi evlerinden, kendi iş yerlerinden daha güvenli olduğuna kanaat getirmesi. Tabii daha iyisi her zaman mümkün. Depremde hem kurumlar olarak hem de kurumların bir bütünü olarak AFAD koordinasyonunda daha iyisini nasıl yapabiliriz, eksiklerimiz nelerdir, bu süreçte hemşehrilerimizi herhangi bir depreme karşı nasıl dirençli hale getiririz, bunu da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Son depremde bütün bakanların kendi konularıyla ilgili süreçleri takip ettiğini dile getiren Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı 3 bin personelin her mahallede süreci birebir takip edip ihbarları yerinde gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Depremi ve Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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