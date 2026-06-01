İstanbul Dijital Sanat Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF)", 3-7 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl "RETELL (Yeniden Anlat)" temasıyla kapılarını açacak.

Etkinlikte, dijital sanatın güncel üretimleri, yapay zeka destekli pratikler ve yeni medya alanındaki yenilikçi yaklaşımlar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden 70 sanatçıyı İstanbul'da bir araya getirecek festival, herkese açık ve ücretsiz olacak.

Festivalin direktörlüğünü Dr. Nabat Garakhanova, artistik direktörlüğünü Esra Özkan üstlendi. Küratör kadrosunda, Evgeniya Romanidi, Gonzalo Herrero Delicado, Burcu Öztürkler, Ozan Turkkan, İsmail Erim Gülaçtı ve yapay zeka küratörü Avind bulunuyor.

Panellerde dijital sanat ve yapay zeka ele alınacak

Festivalde, uluslararası konuşmacıların ve uzmanların katılımıyla çeşitli paneller düzenlenecek.

Programda, dijital çağda gerçeklik ve algı ilişkisinin tartışılacağı "RETELL: Algımızı Ne Şekillendirir?", insan ve teknoloji bağını inceleyen "REWORLD: Makinenin Ötesinde Kurulan Bağlar" ve yapay zekanın çalışma hayatına etkilerinin konuşulacağı "REWORLD: İnsan Deneyimi, Emek ve Yapay Zeka" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Dijital sanatta küresel dolaşım ve yerel hafıza gibi konuların ele alınacağı söyleşilerin de yapılacağı festival, çocuklar ve gençler için hazırlanan teknoloji odaklı atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Katılımcılar program boyunca "İleri dönüşümden dijital sanata", "Oyun hamurundan dijital sanata", makine öğrenmesi, sanal gerçeklik (VR) ile dijital illüstrasyon, yapay zeka ile animasyon ve oyun içi kostüm tasarımı konularında uygulamalı eğitim alabilecek.