İstanbul EdUnion Forum 2026 Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika
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İstanbul EdUnion Forum 2026 Bildirgesi Yayınlandı

18.06.2026 12:44
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Eğitim-Bir-Sen, İstanbul EdUnion Forum 2026 sonuç bildirgesini yayımladı; eğitim hakkı vurgulandı.

(İSTANBUL) - Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen İstanbul EdUnion Forum'un 2026 Sonuç Bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, "Eğitim, evrensel bir insan hakkı olarak korunmalıdır. Nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişim, tüm bireyler için güvence altına alınmalıdır. Çalışma hayatında insan onuruna yakışır iş koşulları yaygınlaştırılmalıdır" başlıkları öne çıktı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sendika temsilcileri, akademisyenler, eğitim uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstanbul'da 16-17 Haziran 2026 tarihlerinde "Küresel Belirsizlikler Çağında Eğitim ve Emek: Ortak Sorunlar, Ortak Çözümler" temasıyla düzenlenen Uluslararası Eğitim Sendikaları Forumu'nun (İstanbul EdUnion Forum) 2026 Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

İstanbul EdUnionForumkapsamında yürütülen panel ve çalıştaylarda, küresel sorunlar değerlendirildi. Savaşlar, zorunlu göç hareketleri, ekonomik krizler, gelir eşitsizlikleri, iklim kaynaklı afetler, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarının eğitim ve çalışma hayatı üzerindeki etkilerinin tartışıldığı Forum'un 2026 Sonuç Bildirgesi'nde, şu ifadeler kullanıldı:

"Eğitim ve emeğin geleceği, yalnızca ekonomik büyüme perspektifiyle değil, insan onuru, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır. Savaşlar, çatışmalar ve zorunlu göçler, milyonlarca çocuğun eğitim hakkına erişimini engellemekte; eğitim sistemleri üzerinde ağır baskılar oluşturmaktadır. Bu tablo, yalnızca bugünün eğitim krizini değil 'kayıp nesiller' riskini büyütmektedir. Eğitim, kriz dönemlerinde ertelenebilecek bir hizmet olarak görülmemeli; korunması gereken temel bir insan hakkı olarak ele alınmalıdır. Bu doğrultuda uluslararası kuruluşlar ve hükümetler, kriz bölgelerinde eğitimin sürekliliğini sağlayacak kalıcı mekanizmalar geliştirmelidir."




"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İLKESİ HAYATA GEÇİRİLMELİ"



Dijital devrim ve yapay zeka teknolojilerinin eğitim ve çalışma hayatında yeni fırsatlar sunduğu kabul edilmekle birlikte, bu dönüşüm insan merkezli bir anlayışla yönetilmelidir. Teknolojik gelişmeler, öğretmenlerin yerini alan değil onları güçlendiren; çalışanları dışlayan değil yetkinliklerini geliştiren araçlar olarak değerlendirilmelidir. Dijital uçurumun derinleşmesini önlemek amacıyla teknolojik altyapıya erişim ve dijital becerilerin geliştirilmesi konusunda küresel iş birliği artırılmalıdır. Küresel yoksulluk ve açlık, eğitim hakkı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kaliteli eğitime erişim, yoksulluk döngüsünü kırmanın en etkili yollarından biri olarak değerlendirilmelidir. Eğitim yatırımları; sosyal refahın güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve toplumsal eşitsizliklerin azaltılması açısından stratejik bir öncelik olarak ele alınmalıdır.
"KADINLARIN KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIMI ARTIRILMALI"
Kadınların eğitim ve çalışma hayatındaki görünmeyen emeği ile karşı karşıya kaldıkları eşitsizlikler, ortak çözüm gerektiren temel alanlardan biridir. Kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı artırılmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi hayata geçirilmeli, kadın emeği görünür kılınmalı ve çalışma hayatında her türlü ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır. Engelli bireylerin eğitim ve istihdam süreçlerine tam ve etkin katılımı sağlanmalı; kapsayıcı toplumların inşası için fiziksel, dijital ve sosyal engeller kaldırılmalıdır. Erişilebilir eğitim ortamları oluşturulmalı ve istihdam politikaları kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmelidir. Eğitim çalışanlarının iş güvencesi korunmalı, adil ücret politikaları geliştirilmeli, örgütlenme özgürlüğü güvence altına alınmalı ve sosyal diyalog mekanizmaları güçlendirilmelidir."



"KADINLAR, GÖÇMENLER VE ENGELLİLER İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALIDIR"



İstanbul EdUnion Forum 2026 Sonuç Bildirgesi'nin ana başlıkları ise şu şekilde:
"-Eğitim, evrensel bir insan hakkı olarak korunmalıdır.
-Nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişim, tüm bireyler için güvence altına alınmalıdır.
-Çalışma hayatında insan onuruna yakışır iş koşulları yaygınlaştırılmalıdır.
-Sendikal hak ve özgürlükler güçlendirilmelidir.
-Dijital dönüşüm süreçleri, insan merkezli ve etik ilkeler doğrultusunda yönetilmelidir.
-Kadınlar, göçmenler ve engelliler için fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
-Küresel dayanışma ve uluslararası iş birliği geliştirilmelidir.
-Barış, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma; eğitim ve emek politikalarının temel unsuru haline getirilmelidir."
Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul EdUnion Forum 2026 Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul EdUnion Forum 2026 Bildirgesi Yayınlandı - Son Dakika
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