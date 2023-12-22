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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayın detaylarına göre, müstafi polis memuru ile İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan arbede, polis memurunun İlçe Emniyet Müdürü'nün ailesine küfür etmesi üzerine yaşanmıştır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin soruşturma başlattı
22.12.2023 - 15:11,
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

EGM'DEN AÇIKLAMA: ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır.

"KÜFÜR ETMESİ ÜZERİNE ARBEDE ÇIKMIŞTIR"

Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır."

Açıklamada, yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: AA
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