İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İçin Veda Yemeği Düzenlendi

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, emekliye ayrılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş için veda yemeği düzenledi. Gül, Aktaş'a hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken, yeni emniyet müdürü Selami Yıldız'a da başarılar diledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekliye ayrılması dolayısıyla veda yemeği düzenledi. Bahçelievler'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen yemeğe 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kaymakamlar ve Zafer Aktaş'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ile davetliler katıldı. Yemekte konuşma yapan Vali Gül, Zafer Aktaş'ın görevine atanmasının ardından İstanbullulara, devlete ve millete hizmet ettiğini, görev yaptığı zamanlarda mesaisini esirgemediğini, layıkıyla bu süreci geçirdiğini ifade ederken "Çalıştığı süre içinde mutlaka birbirimize hakkımız geçmiştir. Bizden yana fazlasıyla helal olsun. Biz Zafer Müdürümüzün çalışkanlığına, dürüstlüğüne, devlet adamlığına, fedakarlığına şahidiz. Bir mesai arkadaşımızın ötesinde bir dostumuzu, bir kardeşimizi şimdi uğurluyoruz" dedi. Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a da başarılar diledi. Konuşmaların ardından Aktaş ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.