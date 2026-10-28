İstanbul Emniyeti 29 Ekim'de Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı yolları kapatacak - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti 29 Ekim'de Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı yolları kapatacak

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında yarın Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kapatmalar 07.00, 08.00, 16.00 ve 17.00'de başlayıp etkinlik bitimine kadar sürecek; alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında yarın Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları kapsamında Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Üsküdar'da saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar, Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Bu bölgedeki ulaşım için Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Kadıköy'de, saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar, Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak (Kızıltoprak Meydan) arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, alternatif olarak Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile D-100 kara yolunu kullanabilecek.

Bağdat Caddesi'nin Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümü ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar trafik akışı sağlanamayacak. Bu bölgede Şemsettin Günaltay Caddesi ile D-100 kara yolu alternatif güzergahlar olacak.

Ataşehir'de saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar, Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü ile bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Meriç, Sedef ve Dicle caddelerini alternatif olarak kullanabilecek.

Ataşehir Bulvarı'nın Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklarda ise saat 16.00'dan etkinlik bitimine kadar araç geçişine izin verilmeyecek. Bölgede, Dereboyu, Meriç ve Dicle caddeleri ile Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM istikameti alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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