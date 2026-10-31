İstanbul Emniyeti nezarethane kumanyalarında zehirlenme vakası bulunmadığını açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Emniyeti nezarethane kumanyalarında zehirlenme vakası bulunmadığını açıkladı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, nezarethane kumanyalarına yönelik sosyal medya iddiaları üzerine kumanyaların gıda mevzuatına uygunluğunun kontrol edildiğini açıkladı. Kumanyalardan şahit numune alındığı ve sağlık kontrollerinde gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmadığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, nezarethanelerde gözaltındakilere sunulan kumanyaların ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alındığını belirterek, "Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler belirlenen süre boyunca uygun koşullarda muhafaza edilmektedir." bilgisi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, nezarethanelerde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin sosyal medyada gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Nezarethanelerde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihalenin 28 Nisan'da "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu" kapsamında açık ihale usulüyle ve şeffaflık ile rekabet ilkeleri gözetilerek yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler belirlenen süre boyunca uygun koşullarda muhafaza edilmektedir. Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır."

Kaynak: AA
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