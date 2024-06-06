İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

İstanbul Esenyurt\'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan olayda, Erhan İ. ile ağabeyi Ahmet İ. arasında gürültü konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet İ. tarafından silahla vurulan Erhan İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Erhan İ'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

06.06.2024 21:55
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

Mehmet Akif Mahallesi 1826. Sokak'taki bir binada, Erhan İ. (35) ile üst katta oturan ağabeyi Ahmet İ. arasında gürültü konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ağabeyi tarafından silahla vurulan Erhan İ, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Erhan İ'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü - Son Dakika

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