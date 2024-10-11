İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış törenini gerçekleştirdi. Kaymakam, belediye başkanı ve üniversite yöneticileri, eğitim ve insan yetiştirme konusundaki hedeflerini vurguladılar.

11.10.2024 08:51  Güncelleme: 08:58
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İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleşti. Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarafından "Açılış Dersi" verilirken, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir tarafından da Açılış Konuşmaları gerçekleştirildi.

Üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşma yapan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Güzel ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim. İnsan yetiştiriyoruz. Hedefimiz iyi insanlar, kaliteli insanlar yetiştirmek. Bunun için de okul öncesi çağdan başlayıp üniversite çağına kadar hep beraber el birliği ile bir mücadele içerisindeyiz. Yeni akademik yıl içerisinde Kaymakamlık olarak bize düşen herhangi bir konu olduğunda her zaman ilçemizin üniversitesinin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim " dedi.

"İnsanı değiştirip dönüştürmenin bulunmuş en etkili yolu ise eğitimdir"

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ise "Yeni eğitim-öğretim yılının Esenyurt Üniversitesi'ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm öğrenci ve hocalarımıza başarılar diliyorum. Çağımızda temel tartışma konusu kalkınma meselesiydi. Kalkınmanın da en değerli kaynağı insan. İnsanı değiştirip dönüştürmenin bugüne kadar bulunmuş en etkili yolu ise eğitim. Bu bazıları tarafından tartışmalı olsa bile bundan daha iyi bir yol bulunmuş değil. Eğitimin de en üst seviyesi üniversite eğitimidir. O halde bir ülkenin ileriye gitmesi ya da geri kalması kendi üniversitelerinin seviyesiyle doğru orantılıdır" şeklinde konuştu.

"Üniversitemiz, Esenyurt' un eğitim ve kültür yapısına olumlu katkıda bulunuyor"

Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, " Bugün çok mutluyuz. Eğitim ve öğretime başladık. Esenyurt olarak çok şanslıyız. 2 profesörümüz var ilçemizde; Belediye Başkanımız, Rektörümüz var. Hem şanslıyız hem de beklentimiz çok yüksek kendilerinden. Bizim tek sıkıntımız, ilçemizin adının haketmediği halde üçüncü sayfa haberlerle anılması. Bundan dolayı çok rahatsızız. Üniversitemizin varlığının, Esenyurt' un eğitim ve kültür yapısına olumlu katkıda bulunduğuna inanıyorum. Kuran-ı Kerim'de 'Oku' diyor Yüce Allah. Allah'ın bize 'Size düşünesiniz diye akıl verdim, aklınızı kullanın' emirleri var. Böyle bir eğitim kurumunun başında, bu tür insanların yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

"95 farklı ülkeden 4 bin 500'e yakın uluslararası öğrencimiz mevcut"

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "Yeni eğitim-öğretim yılı, tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. 18 Haziran 2013 tarihinde akademik hayata başlayan İstanbul Esenyurt Üniversitemiz, bugün itibariyle 11. yılını geride bırakmıştır. Üniversitemiz, tecrübeli ve dinamik bir akademik kadroya sahip, emin adımlarla yoluna devam eden, dünya ve Türkiye çapında saygın bir üniversite olma hedefi doğrultusunda kendisini sürekli geliştiren bir yükseköğretim kurumudur. Genç bir üniversite olarak amacımız, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirecek lider ve başarılı gençler yetiştirmektir. Çünkü ülkemizin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. O nedenle gençlerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Üniversitemiz, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü, 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda yaklaşık 11 bin 500 öğrencisi (ki bunların 4.500'ü uluslararası öğrenci, 750'si ise lisansüstü öğrencidir), 400'ü aşkın akademik ve idari personeli ve 108 bölüm ve programı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, bugüne kadar 15 binden fazla mezun vermiştir.

Üniversite olarak uluslararasılaşma stratejisi ve dünya üniversiteleriyle değişim ve iş birliği anlaşmaları da bizim açımızdan çok önemli. Bizim, 95 farklı ülkeden 4 bin 500'e yakın misafir yani uluslararası öğrencimiz mevcut. Dünya üniversitesi olarak 30 farklı ülkede, 72 programla öğrencilerimize özellikle Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinden eğitim görme fırsatını da sağlıyoruz." açıklaması yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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