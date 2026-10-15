İstanbul Eyüpsultan'da yağışta çöken yola iş makinesiyle müdahale edildi - Son Dakika
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İstanbul Eyüpsultan'da yağışta çöken yola iş makinesiyle müdahale edildi

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İstanbul Eyüpsultan\'da yağışta çöken yola iş makinesiyle müdahale edildi
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İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde yağış sırasında yol, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve belediye ekipleri çukura araç düşmemesi için önlem alırken, çöken alana iş makinesiyle müdahale edildi ve trafik akışı kontrollü sağlandı.

EYÜPSULTAN'da yağış sırasında yol çöktü. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sırasında yol henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yoldan geçen araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi aldı. Çöken alana iş makinesi ile müdahale edilirken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA
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