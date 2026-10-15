İstanbul Eyüpsultan\'da yağışta çöken yola iş makinesiyle müdahale edildi

EYÜPSULTAN'da yağış sırasında yol çöktü. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sırasında yol henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yoldan geçen araçların çukura düşmemesi için güvenlik önlemi aldı. Çöken alana iş makinesi ile müdahale edilirken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.