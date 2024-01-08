 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Fatih Camisi'nde İmam Hatip ve Cemaate Saldırı: İçişleri Bakanı Soruşturmanın Hassasiyetle Sürdürüldüğünü Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Fatih Camisi'nde İmam Hatip ve Cemaate Saldırı: İçişleri Bakanı Soruşturmanın Hassasiyetle Sürdürüldüğünü Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi. Saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih Camisi\'nde İmam Hatip ve Cemaate Saldırı: İçişleri Bakanı Soruşturmanın Hassasiyetle Sürdürüldüğünü Açıkladı
08.01.2024 - 23:19,
Abone Ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih Camisi'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Fatih Camisi'nde uğradıkları saldırı sonucu yaralanan Usta ve Erdem'in tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğünü belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S'nin emniyet güçlerince yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İçişleri Bakanı, İstanbul, Fatih, Saldırı, Hastane, İstanbul, Soruşturma, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Fatih Camisi'nde İmam Hatip ve Cemaate Saldırı: İçişleri Bakanı Soruşturmanın Hassasiyetle Sürdürüldüğünü Açıkladı - Son Dakika


22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt

Son Dakika
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 23:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Fatih Camisi'nde İmam Hatip ve Cemaate Saldırı: İçişleri Bakanı Soruşturmanın Hassasiyetle Sürdürüldüğünü Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement