İstanbul Fatih'te Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cerrahpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, şüpheli B.A'yı adrese girmek üzereyken yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, uyuşturucu haplar ele geçirildi. Adreste yapılan aramada ise farklı miktarda metamfetamin, marihuana ve kokain bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.