İstanbul Festivali 1-17 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul Festivali 1-17 Ağustos'ta Başlıyor

İstanbul Festivali 1-17 Ağustos\'ta Başlıyor
03.06.2025 23:05
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Dünyaca ünlü sanatçılarla dolu İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen "İstanbul Festivali", 1-17 Ağustos arasında, Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Focus İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, festivalde kültür sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra farklı müzik türlerinden onlarca yerli ve yabancı sanatçı konser verecek.

Bu sene DJ Diesel olarak bilinen basketbolcu Shaquille O'Neal ve Jennifer Lopez'in yanı sıra Türkiye'den onlarca sanatçı müzikseverlerle bir araya gelecek.

Konser programında 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin konserleri gerçekleştirilecek.

Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde bir performans sunacak. Devamında 6 Ağustos'ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahnede olacak.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) 25. kuruluş yıl dönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 12 Ağustos'ta konser verecek.

İstanbul Festivali, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin organizatörü Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel, festivalle geçen 3 yılda binlerce insana ulaştıklarını belirtti.

Adıgüzel, bu sene festivalin global katılımcı ağını genişletmek, ziyaretçilere sunulan deneyim alanlarını artırmak ve festival atmosferini daha interaktif bir hale getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Bu yıl farklı yaş ve ilgi alanlarına sahip ziyaretçiler için espor ve basketbol turnuvaları, çocuk atölyeleri ve çeşitli lezzetlerin yer alacağı deneyim alanları kuracaklarını aktaran Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Özellikle Z kuşağı, genç profesyoneller ve ailelerle iletişim kurmak isteyen markalar için İstanbul Festivali, 17 gün boyunca yüz binlerce tüketiciye dokunma ve deneyim yaratma fırsatı sunacak. Festivale global sanatçılar eklemek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu konuda ilerleyen günlerde yeni isimler açıklamayı planlıyoruz."

Geçen sene 845 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açan İstanbul Festivali, bu yıl da 120 bin metrekarelik bir alanda her gün saat 16.00'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Festivali 1-17 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika

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