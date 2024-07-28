İstanbul Festivali'nde Metro ve Marmaray Seferleri Uzatılıyor

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(İSTANBUL) - Bu yıl üçüncü kez 2-18 Ağustos günleri arasında Yenikapı'da düzenlenecek İstanbul Festivali boyunca metro ve Marmaray'ın son sefer saatleri uzatılacak.

Geçen yıl 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl üçüncü kez 2-18 Ağustos günleri arasında 120 bin metrekare büyüklüğündeki Festival Park Yenikapı'da yapılacak. İstanbul'un ulaşım ağına entegre bir konumda yer alan Festival Park Yenikapı, şehrin önemli metro hatlarının kesişim noktasında yer almasıyla hem Avrupa yakasından hem de Anadolu yakasından gelen ziyaretçilere kolay bir ulaşım imkanı sunuyor.

Metro seferleri 00.30'a kadar uzayacak

İstanbul Festivali'nin ulaşım kolaylığına, uzayan metro ve Marmaray seferleri de ekleniyor. Buna göre; festival boyunca hafta içindeki Marmaray seferlerine Yenikapı durağından 00.30'da ilave sefer eklenecek. Cuma ve cumartesi geceleri ise 30 dakika arayla ek seferler düzenlenecek. Metro seferlerinde ise M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı- Bağcılar Kirazlı, M2 Yenikapı- Hacıosman, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar- Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü, M7 Yıldız- Mahmutbey hatlarındaki seferler hafta içinde 00.30'a kadar devam edecek. Ayrıca M4 ve M5 hatlarında trenler, Marmaray seferlerini karşılayacak şekilde hareket edecek.

8 bin araçlık otopark

İstanbul Festivali'ne araçlarıyla gelen ziyaretçilerin herhangi bir park sorunu yaşamaması için de planlama sağlandı. Bu kapsamda ziyaretçiler araçlarını 8 bin araç kapasiteli İspark alanına park edebilecek. Fiyatı 300 TL'den başlayan erişilebilir festivalin biletleri istanbulfestivali.com internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor.