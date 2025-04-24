İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde 23 Nisan etkinliği

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) sponsorluğunda yapılan etkinlik kapsamında ilgi ve heyecanla müzeyi gezen binlerce çocuk, uçakların yanı sıra hava şehitlerinin kıyafetlerini, uçak maketlerini, madalya ve bröveleri, bazı mühimmatları, hava alaylarına ait sancakları ve sergi salonlarını inceleyerek Türk havacılık tarihi hakkında bilgi aldı.

Çocuklar, aileleriyle Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Alman yapımı C-160 tipi nakliye uçağı, 1939 yılı Kayseri Tayyare Fabrikası üretimi PZLP-24G tipi keşif uçağı, 1954 yılı MKE üretimi U-4 eğitim uçağı, 1934 yılı İngiltere yapımı yolcu uçağı DH.84 Dragon DE Havillad, F-16 ve Türk Yıldızlarının kullandığı NF5-A tipi eğitim ve gösteri uçağı başta olmak üzere onlarca uçağı yakından görme imkanı buldu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın sonucuna etki eden ve içerisinde oluşturulan sinema alanında uçağın hikayesinin anlatıldığı C-160 tipi nakliye uçağı da görevliler eşliğinde gezildi.

Animatörler eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan, şarkılar seslendiren, geleneksel Türk sanatları ile çanta boyama, balon yapma ve yüz boyama etkinliklerine katılan çocuklara, patlamış mısır, pamuk şekeri ve lokma ikram edildi.

Etkinlik kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Bandosu da çocuklara konser verdi.

Müzedeki etkinliğe ailesiyle gelen 7 yaşındaki Betül Ilgar, burada oyun oynadığını, şiir okuduğunu ve uçakları yakından görme imkanı bulduğunu söyledi. Yüz boyama etkinliğinde yüzünü boyattığını dile getiren Ilgar, lokma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının tadına baktığını ifade etti.

Etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini dile getiren 8 yaşındaki Müjde Sevim Şengül de oyunlar oynadığını, yüzünü boyattığını, balon ve pamuk şeker aldığını anlattı.

Annesi ve kardeşiyle müzeye gelen 9 yaşındaki Zehra Taştan, uçak maketlerinin ilgisini çektiğini söyledi.

Ziyaretçilerden 12 yaşındaki Buğra Kosgor ise okulundaki 23 Nisan gösterisinin ardından annesi, babası ve kardeşiyle geldiği müzede bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti. Müzedeki etkinliklerde şarkı söylediğini, balon yaptığını ve uçakları gezdiğini anlatan Kosgor, oyunları ve etkinliği beğendiğini dile getirdi.