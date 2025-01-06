İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Goril Yavrusuna İsim Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Goril Yavrusuna İsim Aranıyor

İstanbul Havalimanı\'nda Ele Geçirilen Goril Yavrusuna İsim Aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen nesli tükenmekte olan goril yavrusuna isim bulmak için sosyal medyada kampanya başlattı. Kullanıcılar '#Benceİsmi' etiketiyle önerilerini paylaşabiliyor.

06.01.2025 13:27  Güncelleme: 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen goril yavrusuna isim arandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe almış ve kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi '#Benceİsmi' etiketine bekliyoruz" denildi. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları, '#Benceİsmi' etiketiyle çok sayıda öneride bulundu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı, Hayvan Hakları, Sosyal Medya, Kaçakçılık, Güncel, Medya, Çevre, Yaşam, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Goril Yavrusuna İsim Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
14:08 Pervin Buldan’dan “Süreç nasıl gidiyor“ sorusuna tek cümlelik yanıt Pervin Buldan'dan "Süreç nasıl gidiyor?" sorusuna tek cümlelik yanıt
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Ele Geçirilen Goril Yavrusuna İsim Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.