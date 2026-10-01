İstanbul Havalimanı'nda iki operasyonda 34 kilo 400 gram kokain ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda, toplam 34 kilo 400 gram uyuşturuya el koydu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, özellikle uyuşturucu kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarla yasa dışı ticaretin önüne geçmeye ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda, Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu, risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı x-ray cihazına sevk edilerek, detaylı aramaya tabi tutuldu.

Kontrolde, yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde "kokain hidroklorür" ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada, duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram "kokain hidroklorür"e el konuldu.

Böylelikle iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.