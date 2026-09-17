Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı pisti yarın devreye alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı pisti yarın devreye alınıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pisti yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yazılı açıklamasına göre 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki beton pist, havalimanının ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Böylece pist sayısı 6'ya yükselecek; iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ile havada kalış süreleri azalacak.

İULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açacaklarını duyurdu.

TOPLAM PİST SAYISI 6'YA ÇIKIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek "4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6'ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik" açıklamasında bulundu.

TAKSİ VE HAVADA KALIŞ SÜRELERİNİ KISALTACAĞIZ

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi.

Kaynak: DHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıRecep Tayyip Erdoğanİstanbul HavalimanıHavacılıkİstanbulUlaşımGüncelSon Dakika

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Kayseri’de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi Kayseri'de kavga çıktı, elinde keserle giden Onur Uyumaz bıçaklanarak can verdi
ABD’nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF’ye geçti ABD'nin yaptırım listesindeki Türk bankası, TMSF'ye geçti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor Tek ihtimal üzerinde duruluyor 22 yaşındaki fenomenin ani ölümü araştırılıyor! Tek ihtimal üzerinde duruluyor
Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı Kerem Aktürkoğlu kendisine gelen eleştirilere karşı patladı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Elazığ’da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında Elazığ'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 can kaybı: Anlar güvenlik kamerasında
15:07
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York’ta görüşecek
Tom Barrack: Erdoğan ve Trump, New York'ta görüşecek
15:04
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor Büşra’nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı
15:04
İstanbul’da futbol şöleni Barcelona Kadıköy’e geliyor
İstanbul'da futbol şöleni! Barcelona Kadıköy'e geliyor
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
14:34
Fatih Tekke’nin koltuğu ona emanet İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Fatih Tekke'nin koltuğu ona emanet! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 15:38:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı pisti yarın devreye alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement