İstanbul Havalimanları 91 Milyon Yolcuyu Ağırladı

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Bu yılın ocak-eylül döneminde 91 milyon 630 bin 786 yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanları Türkiye'nin nüfusundan fazla kişiyi ağırladı.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında ağırlanan yolcu sayıları bu yılın 9 ayında geçen seneye göre arttı.

Turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da bu artış sürdü.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu dönemde 60 milyon 659 bin 88 yolcu kullandı.

Bu yolculardan 13 milyon 258 bin 640'ı iç, 47 milyon 400 bin 448'i ise dış hatlardan uçtu.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın aynı döneminde 57 milyon 725 bin 145 yolcu ağırlandı. Böylece yolcu sayısını önceki yıla göre 2 milyon 933 bin 943 kişi arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen'de iç ve dış hat yolcusu arttı

Geçen yıl 25 Aralık'ta ikinci pistin hizmet vermeye başlamasıyla kapasitesi yükselen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hem iç hem de dış hat yolcu sayısı giderek arttı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 14 milyon 761 bin 953, dış hatlarda ise 16 milyon 209 bin 745 olmak üzere 30 milyon 971 bin 698 yolcu havalimanında misafir edildi.

Geçen yılın aynı döneminde 27 milyon 456 bin 315 yolcu bu havalimanından yapılan gidiş-geliş seferleriyle uçtu.

Havalimanında yolcu sayısı 3 milyon 515 bin 383 kişi arttı.

İstanbul'daki hava yolcusu 91 milyonu aştı

İstanbul'daki havalimanlarını bu dönemde, iç hatlarda 28 milyon 20 bin 593, dış hatlarda ise 63 milyon 610 bin 193 olmak üzere 91 milyon 630 bin 786 yolcu kullandı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 85 milyon 181 bin 460 yolcu iki havalimanından icra edilen iç ve dış hat seferleriyle seyahat etti.

Bu yılki yolcu artışı 6 milyon 449 bin 326 kişi ve yaklaşık yüzde 8 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"na göre ülkenin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak açıklanmıştı. Böylece iki havalimanından yılın 9 aylık döneminde uçan yolcu sayısının ülke nüfusunu geride bıraktığı belirlendi.

Sefer sayıları da artıyor

Bu yılın ocak-eylül döneminde İstanbul'un iki havalimanında icra edilen uçuşlarda artış devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda 9 aylık dönemde, iç hatlarda 90 bin 616, dış hatlarda 300 bin 873 sefer yapıldı. Bu havalimanında toplam uçuş sayısı 391 bin 489 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde toplam 382 bin 422 uçuşun yapıldığı havalimanında sefer artışı 9 bin 67 olarak belirlendi.

Bu yılın 9 ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hatta 83 bin 406, dış hatta 96 bin 943 olmak üzere 180 bin 349 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından 170 bin 804 uçuş icra edildi.

Buna göre sefer artışı 9 bin 545 olarak kayıtlara geçti.

Atatürk Havalimanı'ndan 21 bin 82 sefer

Atatürk Havalimanı'nda bu dönemde iç hatlarda 12 bin 228, dış hatlarda 8 bin 854 olmak üzere 21 bin 82 sefer yapıldı.

Geçen yılın aynı döneminde ise havalimanında19 bin 545 uçuş yapılmıştı.

İstanbul'da bulunan üç havalimanından bu yılın ocak ile eylülünde 592 bin 920, geçen senenin aynı döneminde ise 572 bin 771 sefer düzenlendiği belirlendi.

Böylece bu yılın 9 ayındaki sefer sayısının 20 bin 149 ve yüzde 5 arttığı hesaplandı.