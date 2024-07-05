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İstanbul ile Ankara arasındaki köprü il afetlere hazır

Bolu Valisi Erkan Kılıç: "Görevimizi tam anlamıyla yerine getirmemiz son derece önemli"

BOLU - Yaz yağmurlarıyla birlikte geçtiğimiz yıl birçok noktada sel ve su baskını gören Bolu'da Valilik koordinesinde tüm önlemler alındı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Konuları hassas şekilde takip ediyoruz, takip edeceğiz. Bolu'da meydana gelen olaylar diğer şehirleri de etkiliyor. Bizler özellikle Ankara, İstanbul arasında önemli ulaşım akslarının olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla bizim bunu da düşünerek görevimizi tam anlamıyla yerine getirmemiz son derece önemli" dedi.

Bolu Valiliği koordinesinde "Hidrometeorolojik Olaylara Yönelik Alınacak Tedbirler Toplantısı" tüm kurumların katılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2023 yılında yaz yağmurlarıyla birlikte Bolu'nun birçok noktasında sel ve su baskınları yaşanmıştı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelerek ulaşımın aksamasına sebep olmuştu.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören Bolu'da Valilik tarafından aşırı yağışlara karşı tüm önlemlerin alındığını Bolu Valisi Erkan Kılıç açıkladı.

"Bunlarla ilgili de tedbirler alındı"

Sel ve su baskınlarına karşı gerekli çalışmaların yapıldığını açıklayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "İl genelinde zaman zaman su basmaları meydana geliyor. Bunları önleme noktasında da çalışmalar yapılıyordu. Burada da gelinen nokta itibariyle bir değerlendirme yapacağız. Son yıllarda özellikle Mengen ilçesinde Eskipazar'dan Mengen'e doğru bulunan Mengen Çayı'nda taşkın oluyor. Tabii sağında solunda bu çayın yerleşim alanları var. Bunların heyelan durumunda olumsuz etkilenme için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Devlet Su İşleri, Karayolları ciddi anlamda o bölgede hem dere yataklarının temizlenmesi, hem oradaki taşkına olumsuz zarar vermemesi için çevreye tahkimat, duvar, köprü, farklı altyapı çalışmalarını da gerçekleştirmiş oldu. Bu çalışmalar da devam ediyor. Bir taraftan da bizim afetlerde aşırı yağışlarda daha doğrusu olumsuz etkilenen yerlerden bir tanesi de il merkezi. İl merkezinde Paşaköy Mahallesi civarında özellikle Gücük deresinin taşmasıyla beraber son iki yılda su baskınları meydana geldi. Bunlarla ilgili de tedbirler alındı. Altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Büyüksu deresinde yine aynı şekilde dere yatağında genişletme ve temizleme çalışmaları yapıldı. Şu an itibariyle çalışmalarımız bu konularla ilgili olarak aynı zamanda devam ediyor" dedi.

"Burada meydana gelen olaylar biliyorsunuz diğer şehirleri de etkiliyor"

Yoğun yağışlara karşı tüm ekiplerin hazırlıklı olduğunu dile getiren Vali Erkan Kılıç, "Meteorolojik veriler de bugün de yağış gösteriyor dün akşam da bir yağış yağdı ama çok şükür herhangi bir olumsuz durum olmadı. Bunları biz yakından takip ediyoruz. Personel, araç gereç yönünden hangi bölgelerde kim hangi afet durumunda ne yapacağına ilişkin olarak da Valilik koordinesinde bunlarla ilgili olarak da bütün birimlere gerekli bilgilendirme talimatlandırma yapıldı. Konuları hassas bir şekilde takip ediyoruz, takip edeceğiz. Sadece Bolu ilimiz değil burada meydana gelen olaylar biliyorsunuz diğer şehirleri de etkiliyor. Bizler özellikle Ankara, İstanbul arasında önemli ulaşım akslarının olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla bizim bunu da düşünerek görevimizi tam anlamıyla yerine getirmemiz son derece önemli" diye konuştu.

"Hangi binanın depremden yıkılıp yıkılmayacağını artık herkes biliyor"

Fay hattı üzerinde bulunan Bolu için kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması gerektiğini ifade eden Vali Kılıç, "Belediyelerin daha hassasiyetle, daha ciddi yaklaşması hatta bir eylem ve çalışma planı yapıp buna göre mahalle mahalle, sokak sokak hangi binalarda risk varsa burada vatandaşlarla beraber bu konuyu görüşüp çözmesi son derece önemli. Çünkü geçmişte yaşadığımız deneyimler ortada. Hangi binanın depremden yıkılıp yıkılmayacağını artık herkes biliyor. Onun için böyle binalarımız olabilir. Vatandaşlardan da zaman zaman bizlere talepler geliyor. Ama burada asıl sorun tabii ki o kişi bu gayrimenkulün sahibi olduğu için bunun yapılması, güçlendirilmesi öncelikle tabii vatandaşın görevi sorumluluğu ama bu hepimiz de bunun farkındayız. Bu konuda hep beraber başta o bina sahipleri olmak üzere üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor" diyerek Bolu'da binaların yüzde 80'inin depreme dayanıklı olduğunu belirtti.