İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti kontrollü olarak açıldı

İzmir'e giden otobüs Orhangazi Tüneli'nde alev alev yandı

Kocaeli'den İzmir'e giden bir yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev aldı. Otobüs şoförü tarafından hızla tahliye edilen 39 yolcu, dumandan etkilenen kişi sayısı ise 16'ya yükseldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.