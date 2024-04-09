İstanbul-İzmir Otoyolu İzmir istikameti kontrollü olarak açıldı

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünün yanması sonucu ulaşıma kapanan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun İzmir istikameti, çalışmaların ardından tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde yolcu otobüsünün yanması sonucu İzmir istikameti, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Yol, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
Öte yandan, yangında dumandan etkilenerek çevredeki hastanelere sevk edilen 16 yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'den Bergama'ya giden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev almıştı. Kısa sürede tüm otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Yangının ardından 39 yolcu tahliye edilmiş, 112 Acil Sağlık ekipleri yolculara müdahale etmişti. Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, otoyol da trafiğe kapanmıştı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde altı yanan ocakta unutulan tencerenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan olmazken, mutfakta hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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