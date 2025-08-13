İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kamyon Yangını

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, Bursa'nın Orhangazi ilçesi sınırlarında seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyona itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu, Orhangazi çıkışı yakınlarında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın nedeniyle otoyolun Bursa gidiş istikameti ulaşıma kapatıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.
