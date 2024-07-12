İstanbul Kokuları Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Kokuları Söyleşisi Gerçekleştirildi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'İstanbul Kokuları' başlıklı söyleşi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Söyleşide, Osmanlı döneminde İstanbul'a özgü parfüm kokuları ve muhafaza etmek amacıyla kullanılan camlar hakkında konuşuldu. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar'ın yönettiği söyleşide, konuşmacılar Osmanlı kokuculuğu, kokuların tarihi ve koku müzesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

12.07.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "İstanbul Kokuları" başlıklı söyleşi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Söyleşide, Osmanlı döneminde İstanbul'a özgü parfüm kokularına, hammaddelerine ve muhafaza etmek amacıyla kullanılan camlara değinildi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürü Ekrem Aytar'ın yönetimini üstlendiği söyleşide, Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş, koleksiyoner Bekir Kantarcı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Yılmaz, "İstanbul Kokuları, özel ve tematik bir serinini ilki. Bundan sonra İstanbul'un kedileri, İstanbul'un sokakları, İstanbul'un suları gibi onlarca başlık yapacağız. Açılış kokuyla oldu." dedi.

Ekrem Aytar da geçen mayıs ayında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde Özgümüş ve Kantarcı ile koku üzerine "Gılaf-ı Reyya" sergisini açtıklarını söyledi.

" Türkiye'de bir koku müzesi nasıl olabilir, bunun çalışmasını yaptık"

Bekir Kantarcı, Osmanlı kokuculuğu ve kokularının çok zengin bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Parfümün ambalaj, şişe, tasarım, tarih, geçmişten günümüze geçirdiği aşamaları araştırıp bunu da meslek olarak icra ederken, dünyadaki müzeleri gezdik. Bu müze ziyaretlerinde dikkatimi çeken bir konu vardı ki o da böylesine zengin bir koku medeniyetinin, bir koku müzesine sahip olamayışı. Türkiye'de bir koku müzesi nasıl olabilir, bunun çalışmasını yaptık. Bunu da ilk fırsatta hayata geçirebilmek dileğiyle."

Prof. Dr. Üzlifat Özgümüş ise kokulara, kokuların nerede saklandığına ve nasıl tasarılarla bugüne kadar geldiğine değinerek, "Bütün eski medeniyetlerde bunu görüyoruz. Sümer'de, Akad'da, Babil'de, Yunan'da, Mısır'da, Roma'da bütün kokular çok özel anlamlar taşıyor. Güzel kokmanın yanında dini anlamları da var. Bütün devlet ve dini törenlerde, mutlaka koku törene eşlik eder." diye konuştu.

Ayrıca 16. yüzyılda yaşamış olan Nakkaş Osman'ın minyatürlerinde resmettiği camları Marmaray kazılarında bulduklarını aktaran Özgümüş, şu bilgileri verdi:

"Cam en kıymetli koku kabı. Camın üretimi çok zor olduğu için kıymetli bir malzeme haline gelmiş. Osmanlı saraylarında da her şeyin en güzelini istiyorlar. Venedikli camcılara modeller veriyorlar. Camcıların en büyük şikayeti ise saraydakiler o kadar zor isteklerde bulunuyorlar ki 'biz bunları galiba yapamayacağız' diyorlar. Yani saraya gelen camların çoğu aslında ithal."

Yaklaşık 1 saat süren program soru cevap kısmının ardından son buldu.

Kaynak: AA

Ekrem Aytar, İstanbul, Osmanlı, Edebiyat, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kokuları Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 22:44:15. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Kokuları Söyleşisi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement