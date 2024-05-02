İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek gösterisi düzenledi

Güncel

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD'de Filistin dayanışma gösterisi düzenleyen öğrencilere destek verdi.

Üniversitenin Kavacık Güney Kampüsü'nde toplanan öğrenciler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile pankart açıp, tekbir getirdi.

"Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Çocuklar ölürken susulmaz", "Gazze'de soykırım var", "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizler de taşıyan öğrenciler, "Kampüsler meydanda, direniş her yerde", "Direnen Filistin kazanacak", "Gazze halkı yalnız değildir", "Kampüslerden Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Eren Sadıkoğlu, siyonistlerin Filistin'de sadece bir halkı değil, insani tüm ilke ve değerleri sistematik şekilde katlettiğini söyledi.

Son günlerde ABD'nin çeşitli eyaletlerindeki üniversitelerde siyonizm karşıtı gösterilerin yoğunlaştığına şahitlik ettiklerini vurgulayan Sadıkoğlu, ABD'nin önde gelen 25'e yakın üniversitesinde devam eden destek eylemlerinde, bir taraftan siyonist vahşet lanetlenirken diğer taraftan ABD'nin I·srail'e desteğinin protesto edildiğini aktardı.

"Tarih bu katliama imza atanları utanç içinde anacaktır"

Sadıkoğlu, kampüslere adeta Filistin kampları kuran öğrencilere akademisyenlerin de destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze'de yakılan direniş¸ meşalesinin aydınlığında dünya, zulmün membası ABD'de zalim yöneticilerine hakkı çekinmeden haykıran binlerce vicdan sahibine şahitlik ediyor. Medipol Üniversitesi öğrencileri olarak, Columbia Üniversitesi'nde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine Türkiye'den selam gönderiyoruz. Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netenyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerinin siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler."

Siyonizmle mücadelenin daha da genişlemesi için ellerinden geleni açık yüreklilikle yapmaları gerektiğini ifade eden Sadıkoğlu, bunun sadece Müslümanların değil, insanlığın meselesi olduğunu vurguladı.

Sadıkoğlu, insanlık vicdanının siyonizmi yeneceğine inandıklarını dile getirerek, "Tarih bu katliama imza atanları utanç içinde anacaktır. Daha yaşanılabilir bir dünya için mücadelemizi her gün öğle vakti bahçede yapacağımız oturma eylemleriyle sürdüreceğiz. Oturma eylemlerimizin ilkini 6 Mayıs Pazartesi günü okulumuzun arka bahçesinde yapacağız." diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kardelen Berra Yurul da öğrencilerin düzenlediği eyleme, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak katıldıklarını söyledi.

Yurul, "Dünyanın neresinde olursa olsun Cumhurbaşkanımızın bize öğütlediği gibi bizler bu davanın gençleri olarak nerede bir mazlum varsa onun sesi olmak için her zaman dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Bütün dünyayı bu şekilde mazlumların yanında olmaya, eylemlere katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.