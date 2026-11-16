İstanbul merkezli miras dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul merkezli miras dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışında ölen veya gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belge ve 'joker' kişilerle ele geçiren 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgeler ve kişiler aracılığıyla ele geçirdikleri belirlenen 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, "sahte belge kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda ekipler, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'de bulunan mirasçılarının ve miraslarının takip edildiğini, sahte belgeler ve "joker" olarak adlandırılan benzer fiziki özelliklere sahip kişiler kullanılarak haksız kazanç sağlandığını belirlemişti.

Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan kişileri hedef alan şüphelilerin, banka şubelerindeki hesaplardan sahte pasaport ve "joker" aracılığıyla çekim işlemleri yaptığını tespit eden ekipler, çekilen paraların şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak suçtan elde edilen paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını ortaya çıkarmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülmüştü.

Kaynak: AA
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