İstanbul Modern'e Dünya Mimarlık Festivali'nde Ödül

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İstanbul Modern'in yeni binası, prestijli mimarlık etkinliklerinden Dünya Mimarlık Festivali'nden (World Architecture Festival) ödülle döndü.

Müze'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Modern'in Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan yeni binası, festivalin "Tamamlanmış Yapılar – Kültür" kategorisinin kazananı oldu.

Dünyanın dört bir yanından mimar ve tasarımcıların katıldığı 2024 Dünya Mimarlık Festivali, 6-8 Kasım'da Singapur'da gerçekleştirildi.