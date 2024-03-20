İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde iftardan sonra çocuk şenliği düzenlendi. Aileleriyle camiye gelen çocuklar eğlenceli aktivitelere katıldı ve teravih namazını kıldı. Çocuklara patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi lezzetler ikram edildi. Çeşitli hediyeler alan çocuklar mutluluklarıyla göz kamaştırdı. İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, çocukların camiye alıştırıldığı bu etkinliklerin geleceğin cemaati için önemli olduğunu belirtti.

20.03.2024 23:29
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İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi koordinesinde Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde iftardan sonra çocuk şenliği düzenlendi.

Aileleriyle camiye gelen çocuklar kendileri için hazırlanan alanlarda eğlendi, saf tutarak cemaatle teravih namazını kıldı.

Patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi lezzetlerin ikram edildiği çocuklar, yüz boyama ve el becerilerine yönelik oyun atölyeleri aktivitelerine katıldı.

Çeşitli hediyeler alan çocukların mutluğu yüzlerine yansıdı.

"Geleceğin cemaati bunlar"

İl Müftü Yardımcısı Mustafa Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece din hizmeti yürütmediklerini, sosyal hizmetler konusunda da ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan boyunca her çarşamba ve cumartesi, namaz öncesinde ve sonrasında çocukların camiye davet edildiğini belirten Yavuz, "Namazdan sonra çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor, çeşitli geleneksel oyunlarla çocuklarımız burada eğlendirilmeye çalışılıyor, camiye alıştırılıyor, geleceğin cemaati bunlar." diye konuştu.

Yavuz, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürütülen çeşitli yardımlaşma projelerini anlattı.

Çocukların mutluluğuna vurgu yapan Yavuz, "Herhangi bir zorlama yok, sanki bir oyun alanına gelir gibi, bununla beraber de ibadete alışıyorlar. Caminin avlusunda, minarenin gölgesinde yetişiyor çocuklarımız. Bütün camilerimiz çocuklarımıza açık. Zaten gittiğiniz zaman bütün camilerde cıvıl cıvıl çocuk seslerini duyarsınız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, din görevlilerini çocukları camiye alıştırmaya davet ederken, Kadir Gecesinde de Ayasofya-i Kebir Camii'nde çeşitli etkinliklerin olacağını söyledi.

Şenlik, ramazan boyunca her çarşamba ve cumartesi akşamı Üsküdar Valide-i Atik Camii'nde devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi tarafından çocuk şenliği düzenlendi - Son Dakika

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