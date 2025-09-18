İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı - Son Dakika
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı

18.09.2025 12:20
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; görev süresi dolan Ali Erbaş'tan boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı'na, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Arpaguş atandı. Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19'uncu başkanı olarak görev yapacak. 2021 yılından bu yana İstanbul Müftülüğü görevini yürüten Prof. Dr. Safi Arpaguş'un, akademik alanda çeşitli çalışmaları bulunuyor.

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ

Arpaguş, 1967'de Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğdu. 1985'te Gümüşhacıköy İmam Hatip Lisesi'nden, 1990'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede 1992'de araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Arpaguş, 1994'te yüksek lisansını, 2001'de doktorasını tamamladı. Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör olmasının ardından 2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İstanbul Müftülüğü görevine atanan Arpaguş, aynı zamanda fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı görevini yürütüyordu. Çalışma alanı İslam tasavvuf tarihi kavramları ve kurumları olan Arpaguş'un, Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik konularında çalışmaları bulunuyor. Arpaguş'un çalışmalarından bazıları şunlar; 'Mevlana ve İslam', 'Mevlevilik'te Manevi Eğitim', 'Hüseyin Azmi Dede; Risaleler', 'Aziz Mahmud Hüdayi', 'Sohbetler; Ahmed Avni Konuk', 'Mesnevi-i Şerif Şerhi', '-Heyet-', 'I-XIII; İsmail Rüsuhi Ankaravi', 'Minhacü'l-Fukara; Tahirü'l-Mevlevi', 'Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi'.

Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

