İstanbul Müzik Festivali'nde Raht Konser Dönemi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında bu yıl ilk kez "Rahat Konser" etkinliği gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank desteğiyle düzenlenecek etkinlik, klasik müziği daha sakin ve erişilebilir bir ortamda deneyimlemek isteyen müzikseverleri ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yarın ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek "Rahat Konser: Tanıdık Melodiler, Yumuşak Sesler" başlıklı etkinlikte, otizm spektrumundaki bireyler, nörolojik farklılıkları bulunan kişiler, demansla yaşayanlar ve yakınlarının ihtiyaçları gözetilerek özel bir ortam hazırlanacak.

Konserde Lepidus Ensemble, Barok dönemden çağdaş eserlere uzanan seçkin bir repertuvarı seslendirecek. Müzisyenler, eserler öncesi kısa bilgiler de paylaşacak.

Etkinlikte salon kuralları esnetilerek daha kapsayıcı bir dinleme deneyimi sunulacak. Salon ışıkları tamamen kapatılmayacak, ses seviyesi düşük tutulacak ve dinleyiciler konser boyunca salona giriş-çıkış yapabilecek. Ayrıca oturma düzeni numarasız olacak.

Festival kapsamında Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) danışmanlığında bir erişilebilirlik rehberi de hazırlandı. Festivalin internet sitesinde bulunan rehberde program içerikleri ile mekanların ulaşım ve erişilebilirlik bilgileri yer alıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukların sahne aldığı festival, 25 Haziran'a kadar sürecek. Programda piyanist Bruce Liu, viyolonsel sanatçısı Kian Soltani, tenor Ian Bostridge ve Portekizli sanatçı Sara Correia'nın da yer aldığı konserler gerçekleştirilecek.