İstanbul Müzik Festivali'nde Raht Konser Dönemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Müzik Festivali'nde Raht Konser Dönemi

19.06.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

54. İstanbul Müzik Festivali'nde, erişilebilirlik odaklı 'Rahat Konser' etkinliği düzenlenecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "54. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında bu yıl ilk kez "Rahat Konser" etkinliği gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Borusan Holding sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve İKSV Erişilebilir Sanat Partneri DenizBank desteğiyle düzenlenecek etkinlik, klasik müziği daha sakin ve erişilebilir bir ortamda deneyimlemek isteyen müzikseverleri ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yarın ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek "Rahat Konser: Tanıdık Melodiler, Yumuşak Sesler" başlıklı etkinlikte, otizm spektrumundaki bireyler, nörolojik farklılıkları bulunan kişiler, demansla yaşayanlar ve yakınlarının ihtiyaçları gözetilerek özel bir ortam hazırlanacak.

Konserde Lepidus Ensemble, Barok dönemden çağdaş eserlere uzanan seçkin bir repertuvarı seslendirecek. Müzisyenler, eserler öncesi kısa bilgiler de paylaşacak.

Etkinlikte salon kuralları esnetilerek daha kapsayıcı bir dinleme deneyimi sunulacak. Salon ışıkları tamamen kapatılmayacak, ses seviyesi düşük tutulacak ve dinleyiciler konser boyunca salona giriş-çıkış yapabilecek. Ayrıca oturma düzeni numarasız olacak.

Festival kapsamında Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) danışmanlığında bir erişilebilirlik rehberi de hazırlandı. Festivalin internet sitesinde bulunan rehberde program içerikleri ile mekanların ulaşım ve erişilebilirlik bilgileri yer alıyor.

Dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukların sahne aldığı festival, 25 Haziran'a kadar sürecek. Programda piyanist Bruce Liu, viyolonsel sanatçısı Kian Soltani, tenor Ian Bostridge ve Portekizli sanatçı Sara Correia'nın da yer aldığı konserler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Müzik Festivali, Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Müzik Festivali'nde Raht Konser Dönemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık
Okan Buruk’tan İsmail Kartal’ı kızdıracak sözler Okan Buruk'tan İsmail Kartal'ı kızdıracak sözler
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
JD Vance’tan Trump’a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu JD Vance'tan Trump'a övgü yağmuru: IQ testinde zirvede olurdu
Trabzonspor’dan Barcelona’ya Avrupa bu transferi konuşur Trabzonspor'dan Barcelona'ya! Avrupa bu transferi konuşur
Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım’ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın İsmail Kartal sorusuna verdiği tepki yeniden gündem oldu

17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:27
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 17:59:36. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Müzik Festivali'nde Raht Konser Dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.