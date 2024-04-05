İstanbul Orchestra\'Sion Piyano Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Balıkesir'de Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Kadın 32 Saat Sonra Sağ Olarak Bulundu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan alzaymır hastası S.B., 2 gün önce kayboldu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda S.B., 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma komandoları tarafından hastaneye götürülen S.B.'nin sağlık durumu iyi.