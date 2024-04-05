İstanbul Orchestra\'Sion Piyano Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi tarafından düzenlenen 6. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) gerçekleşen final gecesinde, JApon piyanist Teppei Kuroda birincilik, Koreli Youl Sun ikincilik, İtalyan Leonardo Merlin ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.
1 Nisan'da başlayan ve Notre Dame de Sion Konser Salonu'nda 3 tur süren yarışmaya 30 ülkeden, 149 aday başvurdu. Jürinin ön elemesi sonucu, 29 aday yarışmaya hak kazandı.
Finale kalan 3 piyanist, yarışma için hazırladıkları konçertoları, şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Orchestra'Sion eşliğinde icra etti.
Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu jüri tarafından verilen NDS Gençlik Müzik Ödülü'ne Kore'den Youl Sun değer görüldü.
Yarışmada ayrıca Ali Darmar Ödülü'nü Leonardo Merlini, Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin ödülünü Vincent Martinet, Cemal Reşit Rey Ödülünü ise Teppei Kuroda aldı.
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