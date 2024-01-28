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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde - Son Dakika
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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli 2 kişi tarafından hedef alınan C.T. vurularak hayatını kaybederken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

28.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 13:05
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İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi can verirken polis kaçan saldırganları arıyor.

SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

VALİ GÜL: YARALIMIZ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek kişiye saldırı oldu, yaralı yok. Failler bulunacak ve adli makamlara teslim edilecek." dedi.

Olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna ise Gül şu yanıtı verdi: "2 maskeli kişi, 1 kişiye ateş ediyor ve şahıs hayatını kaybediyor. Polis ve savcılarımızın araştırmaları devam ediyor."

İstanbul Sarıyer\'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
YORUMLAR (3)
  • Mustafa POLAT: Sayın Yerlikaya artık İstanbul valisi olmadığını unutmuş. Asıl açıklama yapması gereken sayın Gül nerede acaba ? Ancak sınavı yapan hoca sonuçları açıklar. Buna yetkide paralellik denir.. Yanıtla 17 5
  • Sadoca Sadoca: Sen şimdi bunamı takıldın 5 2
  • Mustafa POLAT: Şimdi sen bu sözden bunu mu anladın diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum. Yanıtla 0 0

İstanbul, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde - Son Dakika
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