İstanbul Sarıyer\'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde

İsrail onu bulmak için tünelleri tek tek imha etmeye başladı

Simitçi çocuğa 100 TL verip hepsini dağıt dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı

Emekli maaşlarına seçim öncesi bir zam daha geliyor

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi can verirken polis kaçan saldırganları arıyor.

SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

VALİ GÜL: YARALIMIZ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek kişiye saldırı oldu, yaralı yok. Failler bulunacak ve adli makamlara teslim edilecek." dedi.

Olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna ise Gül şu yanıtı verdi: "2 maskeli kişi, 1 kişiye ateş ediyor ve şahıs hayatını kaybediyor. Polis ve savcılarımızın araştırmaları devam ediyor."