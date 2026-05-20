İstanbul Sıfır Atık Haftası Tanıtıldı

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve İstanbul Valiliği himayelerinde 1-7 Haziran'da gerçekleştirilecek "İstanbul Sıfır Atık Haftası"nın yol haritası ve kapsamlı etkinlik programı kamuoyuna tanıtıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile kent protokolü, İstanbul'un tüm paydaşları ve basın mensupları katıldı.

Programda, İstanbul genelinde hafta boyunca yürütülecek projelerin kapsamı, kurumsal kimlik çalışmaları, iletişim dili, dijital kampanyalar ve ortak farkındalık stratejileri ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Samed Ağırbaş, 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı 16 milyon İstanbulluyla beraber kutlayacaklarını ifade etti.

Sıfır Atık konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Ağırbaş, "Yarın bu şehrin mavisi kirlendiğinde, bu şehrin havası kirlendiğinde bunun faturasını herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. İstanbul'un geleceği için, dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak beraber çalışmak zorundayız. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin ortaya koyduğu global ve çevre hareketidir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye deyince, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi denince akla Sıfır Atık Hareketi geliyor." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, vakıf olarak, 500'den fazla kurum ve kuruluşla beraber sıfır atık sorununu ele alacaklarını vurgulayarak, "5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Dünyanın 183 ülkesinden 5 binin üzerinde kişinin katılacağı, 100'den fazla bakan, 200'den fazla belediye başkanı ile üst düzey ismin katılacağı Sıfır Atık Forumu'nda sıfır atığın geleceğini tartışacağız." diye konuştu.

Sıfır Atık Haftası kapsamındaki çalışmalara değinen Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın hemen hemen bütün büyük şehirlerinin iklim hastalığı var. Bugün insanlar Londra İklim Haftası'nda, New York İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyorlar. Paris'te, Delhi'de dünyanın birçok büyük metropolünde iklim haftaları var ve biz de Birleşmiş Milletler ile beraber Sayın Valimizin himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde bugün itibarıyla İstanbul'un Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz. İstanbul'dan başlayan harekete bu yıl itibarıyla 39 ilçeden 1500'den fazla proje başvurusu oldu. 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen hemşehrimiz kalmayacak."

"Sıfır Atık Festivali'ne bir milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz"

Ağırbaş, 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, yine bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydederek, "İstanbul'da düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali'ne bir milyondan fazla hemşehrimizi bekliyoruz. İstanbul Sıfır Atık Festivali'nde bu yıl ana temamız, enerji verimliliği. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir tema ile organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki uluslararası nitelikli çalışmalara değinen Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak bizim bir vizyonumuz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilk anlaşmayı imzaladık. İnşallah bu yıl içerisinde, Birleşmiş Milletler'in İnsan Yerleşimleri Programı, İstanbul'da sıfır atık çalışmaları yürüteceği Küresel Merkezi'ni hizmete alıyor. Yakın zamanda duyurusunu yapmış olacağız ve 5 yıl içerisinde bu sayının 10'a çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Ağırbaş, İstanbul'da gelecek yıllarda proje sayılarının daha da artacağını ve Sıfır Atık Haftası'nın Birleşmiş Milletler'in de takvimine girdiğini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha fazla uluslararası kuruluşun katılımıyla biz bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Sadece Sıfır Atık Haftası'ndaki etkinliklere katılmak için İstanbul'a gelecek insanların olduğunu göreceğiz." dedi.

"Sıfır atık hareketi çığ gibi büyüdü"

İstanbul Valisi Davut Gül ise Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle çığ gibi büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin artık dünyanın her yerinde karşılık bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Afrika'nın bir yerinden Avrupa'ya kadar, Türkiye'ye kadar, Amerika'ya kadar giden bir göç zinciri var. İnsanların memleketlerini keyfi olarak değiştirmediğini, ülkelerini keyfi olarak terk etmediğini biliyoruz. Göçler, savaşlar, kıtlık, yoksulluk, mevsimlerin değişmesi, geçmişte yetişen ürünlerin şimdi yetişmemesi ya da geçmişte yetişmeyen ürünlerin şimdi yetişmeye başlaması aslında bize bir şeyi gösteriyor. Tedbir alınmazsa, bununla ilgili herkes üzerine düşeni yapmazsa, bize emanet olan dünyamızı, çocuklarımıza, torunlarımıza gelecek kuşaklarımıza bırakma ile ilgili ciddi bir sorunumuz olacak."

İstanbul'daki 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası'nın bir kültürü günlük hayata yerleştirme ihtiyacından doğduğunu ifade eden Gül, "Etkinlik yapan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülere, herkese teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu etkinliklerle birlikte başta çocuklarımız olmak üzere şehirde 16 milyon hemşerimizin sıfır atık ile ilgili doğrudan ya da dolaylı katkısının olacağı bir bilgisi oluştu. İstanbul'umuza yakışan bir etkinlik olacak." şeklinde konuştu.

İstanbul'un her noktasında etkinlikler gerçekleştirilecek

Programda yapılan değerlendirmelerde, İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın yalnızca belirli günlere yayılan çevresel etkinliklerden ibaret olmadığı, aksine sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen geniş ölçekli bir toplumsal dönüşüm hareketi olduğu ifade edildi.

Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının eş zamanlı katkılarıyla yürütülecek çalışmaların, bireylerin tüketim alışkanlıklarından kurumsal uygulamalara kadar birçok alanda kalıcı farkındalık oluşturmasının amaçlandığı belirtildi.

Program kapsamında tanıtılan kurumsal kimlik kılavuzunun, İstanbul Sıfır Atık Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde ortak bir iletişim dili oluşturmayı hedeflediği kaydedildi. Hazırlanan görsel kimlik çalışmalarıyla birlikte sıfır atık mesajlarının şehir genelinde daha güçlü, anlaşılır ve kapsayıcı bir şekilde topluma ulaştırılmasının planlandığı ifade edildi. Özellikle gençler, çocuklar ve yerel toplulukları merkeze alan iletişim çalışmalarının, çevresel sorumluluk bilincinin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesine katkı sunacağı vurgulandı.

Toplantıda, hafta boyunca İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilecek çevre odaklı etkinlikler, eğitim programları, atölyeler, dijital farkındalık kampanyaları, geri dönüşüm uygulamaları ve saha çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Şehrin dört bir yanında düzenlenecek faaliyetlerle birlikte, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm kültürünün toplumun her kesiminde güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın dijital platformu tanıtıldı

Toplantıda ayrıca, İstanbul Sıfır Atık Haftası için hizmete sunulan "https://istanbulsifiratikhaftasi.org/" web sitesinin tanıtımı da yapıldı. Web sitesi, sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir çevre farkındalık platformu olarak öne çıkıyor.

Site, sıfır atık, geri dönüşüm, iklim eylemi ve çevresel sürdürülebilirlik ekseninde İstanbul genelinde düzenlenecek etkinlikler, projeler ve kurumsal iş birliklerine ilişkin detaylı içerikler sunuyor. İlçe ilçe düzenlenecek etkinlikler anlaşılır ve sade bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali

İstanbul Sıfır Atık Haftası çerçevesinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali gibi uluslararası ölçekli organizasyonların da Türkiye'nin sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte görünürlüğünü artıracağı belirtildi. Forum ve festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden çevre uzmanları, akademisyenler, kamu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının İstanbul'da bir araya geleceği, bilgi paylaşımı, iyi uygulama örnekleri ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımlarının ele alınacağı ifade edildi.

İstanbul'un daha temiz, daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşması için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin önem taşıdığı vurgulanırken, İstanbul Sıfır Atık Haftası'nın, atıksız yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen kararlı bir paradigma değişiminin parçası olduğu belirtildi. Programda çevresel sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, gelecek nesiller için zorunluluk haline geldiği ifade edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle, atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve iklim dostu şehircilik anlayışının güçlendirilmesi hedeflenirken, kamu kurumlarından yerel yönetimlere, akademiden özel sektöre, çocuklardan gençlere kadar toplumun tüm kesimlerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

İstanbul'un çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir şehir kimliği kazanmasına katkı sunması beklenen organizasyonun, Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu uluslararası ölçekte daha görünür hale getirecek önemli bir platform niteliği taşıdığı bildirildi.