İstanbul Spor Filmleri Festivali Sona Erdi

Sporun ve sinemanın bir araya geldiği "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" sona erdi.

Yönetmen Gökçe Kaan Demirkıran'ın direktörlüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen etkinlik 4 gün sürdü.

Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk yılının oldukça heyecan verici geçtiğini belirterek, "Farklı ülkelerden gelen nitelikli yapımlarla sporun farklı hikayelerine tanıklık ettik. Hem izleyicilerden hem de sektörden aldığımız geri dönüşler bizi çok motive etti." dedi.

Gelecek yıl festivalin uluslararası etkisini artırmak, daha fazla genç yönetmene ve özgün spor hikayesine alan açmak istediklerini söyleyen Demirkıran, "Bu alandaki sinema üretimini desteklemeye ve sporun ilham veren yönünü sinemaseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çeşitli söyleşiler ve atölyeler düzenlendi

Bu yıl festivalde, gösterimlerin yanı sıra sporun birleştirici gücünü ve ilham verici hikayeleri yansıtan söyleşi ve atölyeler gerçekleştirildi. SportsFilmLab atölyeleri, genç sinemacıların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu bir platform oldu.

Merve Dündar yönetiminde gerçekleşen panele katılan Kiraz Öcal, "Kızlar Sahada" projesini anlattı. Futbolda kadının yeri ve gönüllülük deneyimleri üzerine konuştu.

Prof. Dr. Cengiz Karagözoğlu, Dr. Şeval Kayğusuz ve spor psikoloğu Elif Balıkçı, "Sporcu Psikolojisini Sinemayla Anlamak" başlıklı oturuma katıldı ve programda sporcunun zihinsel süreçleri ele alındı.

Dünya buz yüzme şampiyonu ve Guinness rekortmeni Deniz Kayadelen, "The Sky is the Limit" filminin ardından yapılan söyleşiye konuk oldu.

Sporun farklı yönlerinin işlendiği filmlerin gösterimleri Atlas 1948 Sineması, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

"Taçsız Kral" filmiyle, Türk futbolunun önemli isimlerinden Metin Oktay anıldı. Filmin ardından yapılan söyleşiye katılan Mustafa Denizli ve Atilla Gökçe, Oktay ile anılarını anlattı.

"İlham Veren Kadınlar" söyleşisinde ise eski milli voleybolculardan oluşan Team Efso, "Kadının Gücü" mottosuyla sahalara dönüş hikayelerini aktardı.

Festival kapsamında ödüllerde ise gelecek vadeden genç tenisçi Hannah'ın başka bir ülkenin milli takımıyla sözleşme imzalamak üzereyken verdiği önemli kararı konu alan İran yapımı "Touch" filmi "En İyi Kısa Film Ödülü"nü aldı.

"En İyi Belgesel Ödülü" ise sporun ruhunu ve dayanışmanın gücünü izleyiciye aktaran "Remar" filmine değer görüldü. "Post Prodüksiyon Ödülü" Merve Üsküplü'nün "Ölmediysen Devam Et" filmine, "Temel Prodüksiyon Ödülü" ise Ezgi Temel'in "Yıldız" filmine verildi.