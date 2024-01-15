İstanbul\'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında üç işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada "İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında biri ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
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