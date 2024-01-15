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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de özel bir firmaya ait işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

İstanbul\'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
15.01.2024 - 09:00,  Güncelleme: 09:12
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Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Valiliği, Sultanbeyli Mimarsinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde sabaha karşı çıkan yangında üç işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 İŞÇİ YARALANDI

Valilikten yapılan açıklamada "İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında biri ağır 2 işçi de yaralanmış olup, yaralı işçiler hastaneye sevk edilmiştir" denildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı - Son Dakika


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İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
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SON DAKİKA: İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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