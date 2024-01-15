İstanbul Sultanbeyli\'de Yangında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Sultanbeyli'de, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, konteynerde yaptıkları incelemede, 3 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında yaşamını yitirenlerin arkadaşları, olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Yangının, konteynerdeki sobayı tutuşturmak için tiner kullanılması sonucunda oluşan patlama nedeniyle çıktığı belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangında ağır yaralanan Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesinde, diğer yaralı Ahmet Kama'nın ise Sultanbeyli Devlet Hastanesinde yanık tedavisi gördükleri öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir firmaya ait olan ve burada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, sabaha karşı çıkan yangında 3 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 1'i ağır 2 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı işçilerin hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili resen soruşturma başlattı.

Yangının çıkış anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, konteynerde meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın, bitişikteki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, patlamayla birlikte konteynerden alevlerin yükseldiği ve etrafı dumanların kapladığı görülüyor.