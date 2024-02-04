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Doktorlar, İstanbul Tabip Odası seçimi için değişim beyannamesini duyurdu - Son Dakika
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Doktorlar, İstanbul Tabip Odası seçimi için değişim beyannamesini duyurdu

Doktorlar, İstanbul Tabip Odası seçimi için değişim beyannamesini duyurdu

Doktorlar, kendilerine 'Değişim Grubu' adını vererek İstanbul Tabip Odası seçimi için değişim beyannamesini duyurdu. Grup, odanın etki gücünü ve üyelerinin mensubiyet duygusunu kaybettiğini düşünerek değişimin gereklilik haline geldiğini belirtti. Aday Dr. Ahmet Erçek, odanın gücünü yeniden kazanabileceklerine inandıklarını ve desteklerle yönetmeye talip olduklarını söyledi.

04.02.2024 14:19
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Kendilerine "Değişim Grubu" adını veren doktorlar, mayıs ayında yapılması planlanan İstanbul Tabip Odası seçimi için değişim beyannamesini duyurdu.

Odada değişim hedefiyle bir araya gelen çok sayıda doktor ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı grup, Zeytinburnu'nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplantı düzenledi.

İstanbul Tabip Odası Başkan adayı Dr. Ahmet Erçek, "Değişim Grubu" olarak 5 Mayıs'ta yapılması planlanan oda seçimine yönelik yaklaşık 4 aydır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dr. Erçek, odanın etki gücünü, üyelerinin mensubiyet duygusunu, çözümün bir parçası olma kabiliyetini kaybettiğini düşündüklerini belirterek, "Bu güç ve etki kaybının, az veya çok, hepimize olumsuz yansımaları olduğunu, hekimlerin ümitlerini kaybettiklerini, umutsuzluğa sürüklendiklerini, binlerce genç meslektaşımızın memleketlerinden ayrılma düşüncesine girdiklerini görüyoruz." dedi.

Tabip odasında değişimin hem gereklilik hem de zorunluluk haline geldiğine dikkati çeken Erçek, "Biz, Değişim Grubu olarak odamızın, mesleğimize yakışır olması gereken güce ve etkinliğe yeniden kavuşabileceğine ve çözümün parçası değil, ana unsuru olabileceğine, gerçekten inanıyoruz. Bu inançla da İstanbul Tabip Odasını desteklerinizle yönetmeye talibiz." diye konuştu.

"Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa biz o safta olacağız"

Dr. Erçek, seçimleri kazandıkları taktirde nasıl bir yönetim anlayışında olacaklarını şöyle aktardı:

"Bir meslektaşımızı dahi dışarıda bırakmamaya, tamamını kucaklamaya gayret edecek, ötekisi olmayan bir oda inşa edeceğiz. Mesleğimizin ve memleketimizin menfaati hangi taraftaysa biz o safta olacağız. Bizler, bu memleketin entelektüelleriyiz, vatanseverleriyiz. Her birimizin vatan bilinci, bayrak bilinci, siyasi bilinci var, olmalı da. Ama bizim yönettiğimiz İstanbul Tabip Odası, az önce saydığım bilinçlere elbette sahip olacak, ama öte taraftan hiçbir siyasi parti angajmanı olmayacak, körü körüne kimseye düşmanlık da yapmayacak kimsenin payandası da olmayacak."

Toplantıda söz alan Dr. Nedim Uzun, 13 maddeden oluşan "İstanbul Tabip Odası Değişim Beyannamesi"ni okudu.

Kaynak: AA

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