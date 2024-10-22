İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 Ay Hapis Cezası Verildi

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında beş hekimin de bulunduğu 19 Barış Akademisyenin akademiden ihraç eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, hakkında soruşturma açmak suçlamasıyla hakim önüne çıktı. Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorluğunu da yapan Hülagü hakkında disiplin soruşturması başlattıkları gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak"tan yargılanan yönetim kurulu üyeleri, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22.10.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Gaye Şeyma Can

(İSTANBUL)- İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, aralarında beş hekimin de bulunduğu on dokuz barış akademisyenini akademiden ihraç eden Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, hakkında soruşturma açmak suçlamasıyla hakim önüne çıktı. Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan Hülagü hakkında disiplin soruşturması başlattıkları gerekçesiyle "görevi kötüye kullanmak"tan yargılanan yönetim kurulu üyeleri, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2018 – 2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Genel Sekreter Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Güray Kılıç, Dr. Osman Öztürk, Dr. Murat Ekmez, Dr. Recep Koç, Kocaeli Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü tarafından "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla savcılığa şikayet edilmiş ve haklarında dava açılmıştı.

Bir dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doktoru olan ve Erdoğan tarafından Kocaeli Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Sadettin Hülagü hakkında, Barış Akademisyenleri bildirisine imza atan bazı akademisyenleri ihraç ettiği için disiplin soruşturmasına izin verdikleri gerekçesiyle İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İTO yöneticileri karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Taraf avukatları ve sanıkların katıldığı duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Tabip Odası yöneticileri hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Davanın açıldığı günlerde İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, şu bilgilere ver verilmişti:

"6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu Tabip odalarına meslek mensupları hakkında disiplin incelemesi başlatmak ve deontoloji kuralları ile meslek etiğine aykırı davranışların tespiti halinde soruşturma açmak yetki ve görevi vermektedir. Disiplin soruşturmaları, ilgili mevzuat gereği, kimi zaman şikayet üzerine, kimi zaman resen, kimi zaman da bu soruşturmada olduğu gibi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin istemi üzerine açılmaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli beş hekim öğretim üyesi, haksız bir suçlama ile kamu görevinden ihraçlarına neden olduğu gerekçesiyle, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Dr. Sadettin Hülagü hakkında Kocaeli Tabip Odası'na şikayette bulunmuştur. Yönetim Kurulu'nun dört üyesi tarafsızlıklarını koruyamayacakları endişesiyle inceleme görevinden çekilmiş, bu nedenle TTB Merkez Konseyi disiplin işlemlerini yürütme görevini İstanbul Tabip Odası'na vermiştir.

"Hülagü, Onur Kurulu'na sevk edilmiştir"

TTB Merkez Konseyi tarafından gönderilen şikayete ilişkin bilgi ve belgeler ile Dr. Sadettin Hülagü tarafından sunulan bilgi ve belgeler, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun 12.11.2019 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve şikayet edilen Dr. Sadettin Hülagü hakkında; deontolojiye aykırı davranmak, meslektaşları küçük düşürücü fiil içinde olmak, etik ihlal yapmak iddialarıyla, TTB Disiplin Yönetmeliği'nin 3/c ve 7. Maddeleri gereğince soruşturma açılmasına karar verilmiş, şikayete konu olan eylemin, TTB disiplin yönetmeliğine göre suç teşkil edip etmediği hususunun karara bağlanması için dosya İstanbul Tabip Odası Onur kuruluna sevk edilmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevliyken ihraç edilen beş hekim öğretim üyesi 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları nedeniyle suçlu ilan edilen, kamuoyunda 'barış akademisyenleri' olarak bilinen akademisyenlerdendir. Anayasa Mahkemesi, Barış Bildirisi'nin ifade özgürlüğünün koruması altında olduğuna ve akademik özgürlük çerçevesinde bir metin olduğuna karar vermiştir. Bu karar sonucunda hukuki olarak bir sonuç elde edilmiş olsa da KHK'lara dayanarak uygulanan idari yaptırımların çoğu halen yürürlüktedir."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Tabip Odası, Politika, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Rektör, Hukuk, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:03:29. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 Ay Hapis Cezası Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.