Trendyol Süper Lig'de yer alan İstanbul takımları, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
Galatasaray Kulübü mesajında "Kadın-erkek eşit ve yarınlar bu eşitlikle sağlam. Yaşamı güzelleştiren cömert emeklerinize değer biçilemez. Yüzünüzdeki aydınlık, kalbinizdeki neşe daim olsun; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü ise açıklamasında "Umut Dolu Yarınlar Sizinle Var" başlığıyla yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi:
"Hayata dair her anda, yaşamın her alanında kadınlar ve kız çocuklarının özgürce yer alabilmesi için 'sorumluluğumuz var' diyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor; ülkemizin ve Fenerbahçemizin dününde, bugününde ve geleceğinde, kadınlar ve kız çocuklarının ne kadar önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bugün, bir kez daha, şanlı formamıza ve gurur dolu armamıza hizmet eden kadın sporcularımıza teşekkür ediyor; yarınlarımızın özgür ve öz güvenli kız çocukları ve kadınların varlığıyla umut dolu olduğunu vurguluyoruz. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."
Kadınlar Günü'nün ortaya çıkış hikayesine yer veren Beşiktaş Kulübü, şunları kaydetti:
"Tarihimiz boyunca; yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun!"
Siltaş Yapı Pendikspor, X sosyal medya platformu üzerinden, "Kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin olmadığı, emeğin ve alın terinin değer gördüğü 8 Martlar dileğiyle... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun!" paylaşımı yaptı.
Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sosyal medya hesaplarından kutlama fotoğrafı yayımladı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul takımları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Çanakkale'de polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte durdurdukları kadın sürücülere çikolata ikramında bulundu. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve polis ekipleri, İskele Meydanı'nda kadın sürücülerin kullandığı araçları durdurarak kendilerine ve kız çocuklarına çikolata verdi, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Uygulama sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de görevde olan kadın polislere sürpriz yaparak hem günlerini kutladı hem de çiçek takdim etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ziyarete açıldı. Geçen yıl başlanan revize restorasyon projesi kapsamında türbenin kubbe kurşun örtüsü ve ahşap döşemesi yenilendi, nemlenme sorununa karşı drenaj çalışması ve boyası yapıldı. Türbenin açılışında İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın 2 mahallesinde meydana gelen hortumdan dolayı üreticinin zarar gören seralarında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Payallar ve Türkler mahallerinde yapılan inceleme sonucunda 49 üreticinin toplam 80 bin 600 metrekare sera alanında zarar gördüğü rapor edildi.
Eskişehir Valiliği, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ses üstü jet uçuşu sırasında sonic patlama sesi duyulabilecektir.
Samsun'da kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gülenay Aydın'ın 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performans sonucunda Kadın Büyükusta unvanını aldığını duyurdu. Aydın, aynı zamanda Kadın Uluslararası Usta unvanını da kazanmıştı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın kursiyerlerin gününü kutladı. ADEM Müdürü Hatice Piral ve kadın polisler, ADEM'deki kadın kursiyerlere karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
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