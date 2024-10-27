İstanbul-Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul-Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular

İstanbul-Taksim\'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı.

27.10.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğan Can CESUR/ -TAKSİM'de sahibi oldukları gece kulübünü, gelirden pay alma karşılığında işletmeleri için ortağının arkadaşlarına devreden iki kişi ödemeyi alamadı. Silahlı olaylar olunca mühürlenen mekan, sahibi iki kişi tarafından tekrardan açıldı ancak mekana gelen silahlı kişiler tehdit ederek gelire el koyunca sahipleri mekana kilit vurdu. Silahlı kişiler bu kez de spiral yardımla asma kilidi kırarak mekanı gasbetti. Sahiplerinin şikayeti üzerine mekanı gasp eden 6 şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş A. (37) ve Barış A. (36) sahibi oldukları mekanı, kendilerine aylık kişi başı 40 bin lira pay verme karşılığında mekanın yüzde 5 ortağı olan Erdem S.'nin arkadaşları Ferdi T. (26) ve Malik T.'ye (27) devretti. Bir süre mekanı işleten Ferdi T. ve Malik T. kazançtan pay vermezken mekan da silahlı olaylar yaşandığı için mühürlendi.

SİLAH ÇEKİP KASAYA EL KOYDULAR

Savaş A. ve Barış A.'nın gece kulübünü tekrar açtığını öğrenen Ferdi T. ve Malik T., adamları Serhat T. (24) ile Emirhan A.'yı (19) gece saatlerinde mekana gönderdi. Gece Kulübünün artık kendilerine ait olduğunu söyleyerek silahla tehdit eden Serhat T. bütün hesapları ve kasadaki paraları aldı. Bunun üzerine Savaş A. ve Barış A. kendi işletmelerine kilit vurmak zorunda kaldı.

SPİRALLE KİLİDİ KESİP MEKANI GASBETTİLER

Kilit vurulmasına rağmen mekana gelen Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. (32) ve Erdal G. (36), spiral yardımıyla kapının kilidini keserek iş yerini gasbetti. Gece kulübünün sahipleri Savaş A. ve Barış A.'nın şikayetçi olmasının ardından çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Serhat T., Emirhan A., Abdullah Ç. ve Erdal G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkartılan Serhat T. 'gasp' suçundan tutuklanırken, Emirhan A., Erdal G. ve Abdullah Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olaydan 1 hafta sonra ise Ferdi T. ve Malik T. polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ferdi T. tutuklanırken, Malik T. adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan Ferdi T.'nin 10 adet, Malik T.'nin 14 adet, Serhat T.'nin 15 adet, Emirhan A.'nın 4 adet, Abdullah Ç.'nin 6 adet, Erdal G.'nin ise 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Doğan Can, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Taksim, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul-Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul-Taksim'de asma kilidi kesip gece kulübüne el koydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.